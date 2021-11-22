طاقة

البترول: تطبيق خدمات محطات البنزين يشمل 3500 محطة

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن تطبيق خدمات محطات البنزين مفعّل منذ شهر يوليو الماضي، ويشمل 3500 محطة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on".…

المال - خاص 1:35 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 1:35 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن تطبيق خدمات محطات البنزين مفعّل منذ شهر يوليو الماضي، ويشمل 3500 محطة.


جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “on”.

وأوضح أن التطبيق يمكن تحميله من خلال “جوجل بلاي – آبل ستور”.

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وأشار إلى أنّ التطبيق يشمل المحطات التي تحتوي على كل أنواع الوقود وهي البنزين بأنواعه والغاز الطبيعي والسولار والكهرباء.


ولفت إلى أنّه بمجرد فتح التطبيق يمكن تحديد المسافة بين موقع المحطة ومكان المستخدم ويحدّد أنواع الوقود المتاحة في المحطة، كما أنه يوضح مواقع محطات الشحن الكهربائي.


وأفاد بأن هذا التطبيق يُحدد أقرب محطات يمكن للمواطن استخدامها، مؤكّدًا إجراء عمليات تحديث للتطبيق لكي يشمل ك المحطات التي تقدم كل أنواع الوقود.

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وتابع : “التطبيق الجديد الخاص بخدمات محطات البنزين ليس تجريبي.. ويمكن تحميله من جوجل بلاي أو آبل ستور، ويشمل 3500 محطة”.

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بقلم المال - خاص

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