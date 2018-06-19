«البترول» تضيف 1.5 مليار قدم لإجمالى إنتاج الغاز الطبيعى

نسمة بيومى ■ مصدر: البرنامج مستمر.. ونمو إنتاج «ظهر» يعجل بوقف استيراد الشحنات المسالة أعلنت وزارة البترول، عن أبرز النتائج التى تحققت فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى منذ بدء عمل برنامج تطوير وتحسين معدلات الإنتاج مطلع 2017 حتى الآن. شملت النتائج تحقيق زيادة فى إجمالى الإنتاج المضاف يوميا

نسمة بيومى

■ مصدر: البرنامج مستمر.. ونمو إنتاج «ظهر» يعجل بوقف استيراد الشحنات المسالة



أعلنت وزارة البترول، عن أبرز النتائج التى تحققت فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى منذ بدء عمل برنامج تطوير وتحسين معدلات الإنتاج مطلع 2017 حتى الآن.

شملت النتائج تحقيق زيادة فى إجمالى الإنتاج المضاف يومياَ من الغاز الطبيعى بلغت 1.5 مليار قدم مكعب و17.5 ألف برميل متكثفات، فضلاً عن تعويض التناقص الطبيعى للآبار المنتجة.

أكدت مصدر لـ«المال»، أن برنامج الوزارة مستمر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، ووقف استيراد الحكومة للغاز الطبيعى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

شددت على أن زيادة إنتاجية حقل ظهر مؤخرا إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا ستعجل من وقف شراء الحكومة لشحنات الغاز المسال من الخارج.

تستهدف الحكومة وقف استيراد الغاز الطبيعى بختام العام الجارى، معولة على الإنتاجية الحالية والمرتقبة من مشروعات تنمية الغاز الطبيعى، الجارى تنفيذها حاليا، على رأسها مشروعات حقل ظهر وشمال الإسكندرية.

استعرض وزير البترول، طارق الملا، خطط وبرامج العمل التى تطبقها وساهمت إيجاباً فى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، خلال تلك الفترة، منها نجاح شركة بتروبل فى زيادة إنتاج حقل نورس الحالى، بمنطقة دلتا النيل وربطه بتسهيلات أبوماضى، واستئجار وحدتين لمعالجة الغاز ليصل إلى 1150 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

أضاف أن التعجيل والإسراع بتنفيذ مراحل مشروع تنمية حقل ظهر، الذى بدأ إنتاجه المبكر فى نهاية ديسمبر الماضى، بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، يصل إنتاجه الحالى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً، ومخطط أن يصل إنتاجه إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز، يومياً خلال 2019، وفى شركة أبوقير وضع 6 آبار على الإنتاج، ليصل معدل الإنتاج إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

بحسب النتائج بدأ الإنتاج المبكر من حقل أتول التابع للشركة الفرعونية للبترول بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، واستهداف طبقات عصر الأوليجوسين العميقة ذات الضغوط العالية، هى من التحديات المهمة التى واجهت تنفيذ المشروع، وكانت المرة الأولى التى ينتج من تلك الطبقة فى البحر المتوسط، وتتطلب معدات بحرية خاصة، تتحمل الضغوط العالية، ما يميزها عن المشروعات البحرية الأخرى.

كما يُعد مشروع شمال الإسكندرية من أهم مشروعات الغاز، ورغم العديد من التحديات التى واجهت المشروع، استطاع قطاع البترول تعديل خطة التنمية ليبدأ الإنتاج المبكر من حقلى ليبرا وتورس مارس الماضى يمعدل 720 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وجارى الانتهاء من أعمال تنمية حقلى جيزة وفيوم لوضعهما على الإنتاج نهاية العام الجارى، وبدء الإنتاج من حقل ريفين فى أكتوبر 2019 بمعدلات إنتاج تصل إلى 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

كما استعرض مشروعات الغاز الأخرى الجارى تنفيذها، وخطط وآليات العمل التى سيتم تطبيقها للانتهاء منها خلال الفترة من 2018/2020 ووضعها على الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، أهمها مشروع المرحلة التاسعة (ب) ومشروعات هارمتان وغرب البرلس، وشمال العامرية، وشمال إدكو، ودسوق، وسلامات.



