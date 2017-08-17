البترول تستهدف بدء إنتاج حقل آتول قبل الموعد المحدد

نسمة بيومى:رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط؛ لمتابعة تقدم الأعمال الجارى تنفيذها حالياً باستثمارات تصل إلى 3.8 مليار دولار فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة «بى بى» البريطانية

نسمة بيومى:

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط؛ لمتابعة تقدم الأعمال الجارى تنفيذها حالياً باستثمارات تصل إلى 3.8 مليار دولار فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة «بى بى» البريطانية؛ بهدف بدء إنتاج الغاز من الحقل فى نهاية العام قبل الموعد المحدد وفقاً لبرنامج عمل الوزارة الذى يستهدف التعجيل بعملية الإنتاج من المشروعات الجديدة لحقول الغاز فى البحر المتوسط.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، سرعة تنمية حقول الغاز المكتشفة فى البحر المتوسط، ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف تحقيق الزيادات المخططة فى معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لتأمين احتياجات البلاد من إمدادات الطاقة.

وطالب الشركات العاملة في مشروع حقل غاز آتول بمضاعفة حجم الأعمال لإنجاز العمل وبدء إنتاج الغاز طبقاً للبرامج المخططة والعاجلة التى تم الالتزام بها أمام الدولة، مضيفا أن العمل بمشروعات إنتاج الغاز الكبرى الجارى تنفيذها يتطلب الأيدى العاملة المدربة والماهرة، مؤكداً أهمية تدعيم المعاهد التدريبية المتخصصة في شركات البترول لإعداد العمالة المؤهلة للعمل بتلك المشروعات الكبرى.

وأوضح المهندس حسن عبادى، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، أن نسبة تقدم الأعمال في المشروع بلغت %70، إذ تم حفر 3 آبار وإكمال بئر، ومن المخطط إنزال خط بقطر 20 بوصة نهاية الشهر الحالي عن طريق المركب العملاق borealls7، لافتاً إلى أن الشركة قاربت على الانتهاء من تصنيع خطوط الكهرباء والتحكم الآلى تحت الماء، وجار إجراء الاختبارات النهائية بوحدات مواقع الضغوط العالية بالنرويج.

وأشار إلى أنه تم تركيب 3 رؤوس آبار تحت سطح الماء بعمق 950 متراً، وبالنسبة للأعمال البرية فقد تم توريد المعدات بالمحطة البرية بموقع حابى، وجار تنفيذ أعمال التركيبات، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المتكثفات قطر 6 بوصة المتجه إلى محطة الجميل.

حضر الاجتماع وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للإنتاج وتنمية الحقول ورئيس الشركة الفرعونية للبترول المسئولة عن المشروع ورئيس شركة بتروجت إلى جانب المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة «بى بى» البريطانية بشمال إفريقيا.