«البترول» تستعد لعقد مؤتمر ومعرض إيجبس فبراير 2023

عقدت اللجنة العليا المُنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى السادس للبترول “إيجبس 2023” اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والرؤساء التنفيذيين لشركات البترول العالمية.

وتناول الاجتماع التجهيزات الجارية لتنظيم هذا الحدث السنوي المقرر اقامته خلال الفترة من 13-15 فبراير 2023 بالقاهرة، ويعد الأبرز من نوعه في مجال الطاقة بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط.

طارق الملا

وتم استعراض أهم محاور المؤتمر الذى يركز على موضوعات مهمة للصناعة تواكب المتغيرات العالمية الحالية المؤثرة على قطاع الطاقة في مقدمتها الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، حيث يأتي المؤتمر هذا العام في اعقاب تنظيم مصر لمؤتمر المناخ Cop27.

علاوة على ذلك موضوعات الهيدروجين وإدارة وخفض الكربون في الصناعة والرقمنة والمسئولية المجتمعية، إلى جانب موضوعات أساسية كالاستثمار والتمويل والمساواة في الطاقة واستدامة موارد الطاقة وتأمين الإمدادات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على خريطة الطاقة العالمية، مع الاهتمام بإبراز دور القارة الإفريقية في تأمين موارد الطاقة للعالم.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤتمر إيجبس جمع خلال النسخ الماضية بين جميع اطراف الصناعة البترولية محلياً وإقليمياً ودولياً والمنتجين والمستهلكين، مؤكدا أهمية الإعداد لتنظيمه والتحضير الجيد له ليظل وجهة مهمة للشركات العالمية الكبرى المهتمة بالاستثمار في مصر والمنطقة، ويفتح فرصا كبيرة لتعزيز التعاون البترولى لمصر مع شركاء النجاح والترويج لنجاحات صناعة البترول والغاز وفرصها الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث إيجبس 2023 في نسخته السادسة حضور أكثر من 32 ألف مشارك وأكثر من 290 متحدثا من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات و70 جلسة نقاشية متخصصة وحضور رفيع المستوى من 11 وزيرا للبترول والطاقة و7 أمناء عموم للمنظمات الدولية للطاقة و14 رئيسا لشركة عالمية كبرى، كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة متوقعة من أكثر من 500 عارض و15 دولة، علاوة على تخصيص 11 جائزة من المؤتمر في مجالى الاستدامة والمساواة في الطاقة.