البترول ترفع إمدادات البوتاجاز والبنزين خلال شهر الصوم

نسمة بيومىتستعد وزارة البترول لاستقبال شهر رمضان، عبر زيادة الإمدادات اليومية للبنزين والبوتاجاز، لتلبية الاحتياجات الإضافية للمواطنين.قال مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول، إنه من المقرر زيادة معدلات ضخ البوتاجاز فى رمضان، حتى 1.1 مليون أسطوانة يوميا، و15 ألف طن بنزين يوميا.أكد أن تراجع ال

نسمة بيومى

تستعد وزارة البترول لاستقبال شهر رمضان، عبر زيادة الإمدادات اليومية للبنزين والبوتاجاز، لتلبية الاحتياجات الإضافية للمواطنين.

قال مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول، إنه من المقرر زيادة معدلات ضخ البوتاجاز فى رمضان، حتى 1.1 مليون أسطوانة يوميا، و15 ألف طن بنزين يوميا.

أكد أن تراجع الاستهلاك اليومى من البنزين والسولار، الذى تبع الزيادة الأخيرة فى أسعار المشتقات البترولية، يبقى على معدلات الضخ اليومية دون زيادات كبيرة، لا سيما مع كفاية المعدلات الحالية.

يشار إلى أن استهلاك البنزين انخفض للمرة الأولى فى مصر بنسبة %6 من يوليو 2017 لنهاية مارس الماضى، وهى نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة التى كانت تشهد زيادة سنوية بنسبة %3، والسولار انخفض بنسبة %7، والمازوت بنسبة %33.

رفعت الحكومة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، نهاية شهر يونيو الماضى، وقفز سعر «بنزين 80» من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر، وسعر «بنزين 92» من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، ورُفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، ،وأنبوبة «البوتاجاز» إلى الضعف من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.

شدد المصدر على أن حجم الرصيد الإستراتيجى، والمخزون من البنزين والسولار والبوتاجاز آمن، ويكفى احتياجات البلاد لفترة تتجاوز الأسبوعين فى بعض المشتقات.

يذكر أن مصر تنتج %60 من جملة استهلاكها من المشتقات البترولية، بينما تقوم باستيراد الباقى من الخارج عبر الوكلاء، والموردين العالميين، بفاتورة شهرية تبلغ 1.3 مليار دولار.