«البترول» تراهن على الغاز الطبيعى لتأمين احتياجات الصناعة والكهرباء

- تستهدف 7 مليارات قدم يوميا بنهاية 2019/2018 - «إينى» تسابق الزمن فى «ظهر».. و«شل» تبدأ حفر المرحلة التاسعة «ب»نسمة بيومييسابق قطاع البترول الزمن لاستكمال تنفيذ مشروعاته التنموية، التى تهدف لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وتلبية احتياجات السوق

– تستهدف 7 مليارات قدم يوميا بنهاية 2019/2018

– «إينى» تسابق الزمن فى «ظهر».. و«شل» تبدأ حفر المرحلة التاسعة «ب»





نسمة بيومي

يسابق قطاع البترول الزمن لاستكمال تنفيذ مشروعاته التنموية، التى تهدف لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وعلى رأسها قطاعى الصناعة والكهرباء.

ويحتل قطاع الصناعة المركز الثانى، بعد «الكهرباء» فى قائمة أكبر القطاعات الاقتصادية المستهلكة للغاز الطبيعى فى مصر، ويمثل استهلاك «الأول» %61 من إجمالى استهلاك الغاز، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز، الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالى %39.

وقفز إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بواقع 1.6 مليار قدم مكعب فى عام 2017، ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا تقريبا حاليا، بفضل إنتاج حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية، بالإضافة إلى حقل «ظهر».

وتستهدف «البترول» من خلال استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط، رفع معدل إنتاج الغاز الطبيعى فى نهاية 2017/ 2018 إلى حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، ثم يزداد تدريجيا بنهاية 2018/ 2019 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد استكمال مشروعات حقول «ظهر» و«آتول» و«جيزة» و«فيوم»، إضافة إلى وضع 39 بئرا تنموية على الإنتاج.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا، بهدف التخلى عن الاستيراد بحلول عام 2019، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية العام الحالى.

وحسب مصادر مسئولة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فإن العام الجارى، سيشهد استكمال العديد من المشروعات التنموية التى تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعى، مؤكدة أن قطاع البترول يعول على حزمة مشروعات أبرزها حقل «ظهر» وشمال الإسكندرية لتحقيق الطفرة المرتقبة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.

وقالت المصادر لـ «المال» «إن إنتاج «ظهر» الذى حصدته مصر بنهاية العام الماضى، لا يمثل إنتاج المرحلة الأولى النهائى من الحقل، ولكنه يمثل الإنتاج المبكر/التجريبى من المرحلة الأولى فقط.

وبدأ «ظهر» الإنتاج التجريبى نهاية العام الماضى، بمعدلات 350 مليون قدم مكعب يوميا.

ووقعت الاتفاقية الخاصة بالحقل مع شركة «إينى» الإيطالية خلال عام 2014، وفى يوليو 2015 بدأت عمليات الحفر، وتتراوح التكلفة الإجمالية للمشروع بين 12 و15 مليار دولار، ويقع على مساحة مليون متر مكعب، باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.

وتابعت المصادر: «جار البدء فى تجهيزات تشغيل المرحلة الأولى للحقل، والتى من المقرر دخولها على خريطة الإنتاج فى مايو المقبل، وبها سترتفع معدلات إنتاج المشروع لنحو 700 مليون قدم مكعب يوميا».

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من مشروع «ظهر» ستبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجارى، وتحديدا فى الربع الثالث من عام 2018، والتى سترفع الإنتاج بعد ذلك لنحو مليار قدم مكعب يوميا.

ورغم تصريحات مسئولى «إيجاس» فإن «إينى»،المكتشفة لحقل «ظهر»، تمتلك مخططا أكثر طموحا، ويؤكد فابيو كافانا الرئيس التنفيذى لشركة «أيوك» التابعة لإينى أن شركته تستهدف رفع إنتاج «ظهر» للغاز بالبحر المتوسط فى مصر إلى مليارى قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجارى.

وبخلاف «ظهر»، أكدت المصادر أن مشروع شمال الإسكندرية من أبرز مشروعات تنمية الغاز الطبيعى الجارى استكمال تنفيذها حاليا لزيادة إنتاج مصر من الطاقة.

ويعتبر مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة «بريتش بتروليم» البريطانية، من أكبر مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار.

وحسب المصادر يسابق القطاع الزمن لبدء الإنتاج من مشروع شمال الإسكندرية بنهاية العام الجارى.

وبحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، الشهر الماضى آخر خطوات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق) والتى تشمل حقلى «جيزة» و»فيوم»، ويجرى تنمية الحقلين وفق خطة عاجلة لبدء الإنتاج منهما قبل نهاية 2018 بمعدلات تتراوح ما بين 500 و700 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بحسب تأكيدات «البترول» .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المرحلة الأولى من مشروع حقول غازات غرب الدلتا فى مايو الماضى، ودعا فى حفل افتتاح المرحلة الأولى، إلى تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ليبدأ الإنتاج منها قبل عام 2019.

وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة للمشروع حوالى 5 تريليونات قدم مكعب غاز، و55 مليون برميل متكثفات.

وتم وضع المرحلة الأولى من المشروع (حقلى تورس وليبرا) على الإنتاج فى مايو الماضى، قبل الموعد المحدد بنحو 8 أشهر بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم مكعب يوميا.

وحسب المصادر فإن مشروعات تنمية الغاز لا تشمل «ظهر» و»شمال الإسكندرية» فقط، ولكن هناك مشروعات أخرى مهمة جار تنفيذها لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، من ضمنها مشروع تنمية الغاز المرحلة التاسعة «ب»، ومشروع حقل «آتول» للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط، وتنمية حقل «نورس» بدلتا النيل، والإسراع فى مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل.

وبحث «الملا» مع المهندس سامى إسكندر، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «شل» العالمية، والمهندس جاسر حنطر، رئيس شركة «شل مصر» برنامج العمل الجارى تنفيذه لمشروع تنمية المرحلة (9ب) بالبحر المتوسط من خلال شركة رشيد للبترول منذ أيام، ووصل لموقع المشروع الحفار «NGT1 « من خليج المكسيك.

وبدأ الحفر وفقا للبرنامج الموضوع الذى يشمل حفر 10 آبار باستثمارات أكثر من 800 مليون دولار، ومن المخطط بدء باكورة الإنتاج من أول 3 آبار خلال العام المالى المقبل.

ويقوم قطاع البترول بعقد الاتفاقيات البترولية بشكل مستمر، فقد تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017 توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى 5ر15 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية التى تنفذها «البترول» حاليا سيكون لها الصدى الأكبر فى خلق قاعدة بيانات جديدة، تمكن القطاع من طرح مزايدات عالمية لاستكشاف مناطق أخرى واعدة.

وأطلقت «البترول» العمل فى أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تتجاوز 750 مليون دولار.

جدير بالذكر أن قطاع البترول حصد العام الماضى ثمار مشروعات ساهمت فى زيادة إنتاج مصر من الغاز ليصل إلى مستوياته المرتفعة حاليا.

وشمل حصاد العام الماضى بدء إنتاج حقل «ظهر» بكميات 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا، وتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعى من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق ) قبل موعدها بنحو 8 أشهر، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مايو الماضى بحوالى 700 مليون قدم مكعب.

وشهد العام أيضا بدء التشغيل التجريبى لحقل «آتول» للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط، بمعدلات إنتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا، فضلا عن استكمال تنفيذ أعمال تنمية حقل «نورسط بدلتا النيل ليرتفع إجمالى إنتاجه إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز، و6ر10 ألف برميل متكثفات و230 طن بوتاجاز يوميا.

من جانبه، أكد المهندس أحمد فريد معاذ، المدير العام لشركة «سى دراجون» الكندية سابقا، أن مشروعات تنمية الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها حاليا ستحقق طفرة بلا شك فى إنتاجية مصر من الغاز الطبيعى والزيت الخام.

وقال إن مشروعى إنتاج الغاز من حقلى «ظهر» و»شمال الإسكندرية» يعد من أبرز المشروعات التنموية، وأكبرها، ولكن هذا لا يعنى عدم وجود مناطق أخرى واعدة، يمكن تحقيق اكتشافات أكبر فيها، بل على العكس مصر تزخر بالعديد من المناطق الواعدة فى البحرين المتوسط والأحمر تستطيع نقلها إلى مصاف أكبر الدول المنتجة للغاز.

وأضاف أن منطقة شرق المتوسط تحديدا تزخر باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعى، مؤكدا أنه بعد ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، سيتم التحرك بحرية أكبر فيما يخص طرح المزايدات العالمية للبحث والتنقيب، بما يرفع مخزون مصر وإحتياطياتها من الغاز الطبيعى والزيت الخام.

وعلى صعيد آخر، قال إن منطقة البحر الأحمر كانت مغلقة تقريبا منذ فترة، ولم تشهد طرح أى مزايدات جديدة للبحث والتنقيب، ولكن بعد ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، ستسنح الفرصة لجذب استثمارات جديدة للتنقيب والبحث والاستكشاف فى تلك المنطقة.

وأعلنت «البترول» مؤخرا أنه من المرتقب طرح مزايدة عالمية فى المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

وعلى صعيد آخر، تخطط الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى، والزيت الخام شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية، خلال النصف الثانى من 2017/ 2018، كما ستستكمل مشروع المسح السيزمى فى الجزء الغربى من البحر المتوسط، إضافة إلى حملة تسويقية عالمية، تمهيدا لطرح مزايدة عالمية بالمنطقة الغربية.

ولفت «معاذ» إلى أن مصر ظلت تعتمد سنوات ماضية على مصادر للدخل القومى، أثبتت التجربة أنها تتأثر بشكل مباشر وعنيف بأى أحداث أو توترات فى المنطقة، على عكس قطاع البترول الذى تتسم استثماراته بالاستمرارية والثبات إلى حد كبير مقارنة بقطاعات أخرى أبرزها السياحة.

وأكد أن قطاع البترول، هو القاطرة التى ستقود مصر إلى النمو المنشود خلال الفترة المقبلة، وسترفع من عوائد الدولة ودخلها القومى بشكل كبير، موضحا أن مصر تمتلك الإمكانيات لتحقيق اكتشافات عديدة على غرار «ظهر».

ولفت إلى أن المناطق الواعدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة لاستكشافها، وإمكانيات فنية وتكنولوجية، موضحا أن الشركات الكبرى التى تستثمر فى قطاع البترول، تركز بشكل كبير على الدول التى تتوجه إليها باستثماراتها بحيث تتوافر فيها عدة عوامل، على رأسها المناطق الثرية والواعدة بالخام والغاز والاستقرار السياسى والتشريعات المحفزة للاستثمار.

وتابع : «حتى إذا فضلت بعض الشركات الأجنبية الاستثمار البترولى فى مناطق أخرى بعيدة عن الشرق الأوسط، لوجود توترات فى بعض الدول بتلك المنطقة، مثل سوريا حاليا على سبيل المثال،لكن هناك شركات أكثر ترحب بالعمل والاستثمار البترولى فى مصر، لا سيما بعد تحقيق الاكتشافات الأخيرة التى رفعت من سمعة مصر وسط دول العالم باعتبارها تمتلك مناطق واعدة لاستكشاف الثروات النفطية».

وتعمل فى قطاع البترول المصرى، كبرى الشركات الأجنبية مثل «شل» الهولندية و»بى بى» البريطانية، و»إينى» الإيطالية و»أباتشى» الأمريكية، و»بتروناس» الماليزية، و»روزنفت» الروسية.

على صعيد آخر، أكد يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، والمدير الإقليمى لشركة «آيوس بترو» الأمريكية، أن إنتاجية مصر من الغاز الطبيعى فى تزايد فعلى.

ولفت إلى أن دخول المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج، وعلى رأسها «ظهر»، وشمال الإسكندرية يضيف ما يتجاوز 1.5 مليار قدم مكعب إلى الإنتاج الحالى بحلول العام المقبل.

وتوقع ارتفاع إنتاج مصر الإجمالى من الغاز الطبيعى إلى 6.5 مليار قدم خلال العام المقبل، مؤكدا أنه لابد من مراعاة التناقص الطبيعى فى إنتاجية حقول البترول والغاز الطبيعى قبل حساب معدلات الإنتاج الإجمالية المستهدف تحقيقها بعد بدء إنتاج المشروعات التنموية الحالية.

وأكد أن المستقبل الحالى للاستثمارات فى قطاع البترول يتمركز فى البحث، والتنقيب عن الغاز الطبيعى، ومشروعات التنمية.

وكان «الملا» قد أكد – فى تصريحات له مؤخرا – أن مصر تشهد نموا مستمرا فى إنتاجها، سترتفع وتيرته بنهاية العام المالى الجارى، وعلى مدار العام المالى المقبل، نتيجة الإسراع فى إنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، مما خفض معدلات استيراد الغاز الطبيعى المسال، وبالتالى تخفيف أعباء الاستيراد عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وبخلاف الغاز الطبيعى الذى تعول عليه مصر لتحقيق الطفرة المنتظرة فى إنتاجها من الطاقة، يتم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بأقصى طاقة ممكنة فى معامل التكرير الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

ومنطقتا الصحراء الغربية وخليج السويس، من أكثر المناطق المنتجة للبترول الخام فى مصر حاليا.

وتبلغ إنتاجية مصر الحالية من البترول والخام والمتكثفات نحو 660 ألف برميل يوميا.

وعلمت «المال» أن الهيئة العامة للبترول لديها خطة طموح لزيادة إنتاج مصر من البترول الخام والمتكثفات، لتصل إلى مليون برميل يوميا، ولكن نجاح تلك الخطة مرهون بعدة شروط، أبرزها تحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة، ونجاح عمليات بعض الشركات فى استكشاف الخام من مناطق وطبقات غير تقليدية.