«البترول» تجهز لطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب



علمت «المال» أن الحكومة -ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية- تجهز حاليًا لطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب خلال العام الحالى.



ووفقًا لتصريحات مصدر مطلع لـ«المال» فإن مزايدات التنقيب عن الذهب يتم تجهيزها وطرحها تباعًا بشكل دورى.

وقال المصدر إن مصر ثرية بالمناطق الواعدة الغنية بالخام الأصفر والمعادن المختلفة الجاذبة للاستثمارات، وأن نظام المزايدات العالمية ساهم فى جذب كبرى الشركات الأجنبية للعمل بمجال التنقيب عن الذهب.

مصدر: التعاقد بالأمر المباشر يتم بحسب طبيعة المنطقة المطروحة

وحول ما أثير خلال اليومين الماضيين بشأن إيقاف وزارة البترول نظام المزايدات فى طرح مناطق التنقيب عن الذهب والمعادن واستبدالها بنظام التعاقد المباشر مع الشركات، أكد أن نظام المزايدات العالمية مستمر فى طرح مناطق الذهب ولم يتم إلغاؤه، إلى جانب نظام التعاقد المباشر أيضًا.



وتابع أن لكل منطقة ظروفها وطبيعتها الخاصة التى تؤدى إلى اختلاف نظام طرحها، إذ إن المناطق البكر (green field) التى لم يتم طرحها والعمل بها مسبقًا، ولا توجد أى دراسات أو أبحاث أو قاعدة بيانات بشأنها، يمكن التعاقد عليها بالأمر المباشر مع الشركات، وذلك على عكس المناطق التى تم طرحها أو العمل بها مسبقًا وتمتلك قاعدة بيانات ومعلومات، وتم الاتفاق عليها لتنفيذ العديد من الأبحاث والدراسات بشأنها، فتلك النوعية من المناطق، وطبقًا للقانون، لا بد من طرحها فى مزايدة عالمية، لتتم المقارنة بين العروض المتقدمة بشأنها واختيار الأفضل منها.



وأشار المصدر إلى أن نظام طرح كل منطقة يختلف بحسب حالتها، والقانون هو الفيصل فى طرحها، ما بين نظام المزايدات أو التعاقد المباشر.



وعن انخفاض عدد الكيانات الفائزة بالجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية التى تم طرحها خلال 2020، والذى بلغ 4 فقط، مقارنة بالجولة الأولى التى فازت بها 11 شركة، أوضح المصدر أن ظروف جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وملحوظ على استثمارات وقرارات كل الشركات حول العالم فى مختلف الدول بكل القطاعات الاقتصادية، وليس التعدين فقط.

وقال إنه تم طرح الجولة الثانية فى ذروة جائحة كورونا بختام عام 2020، وتم تأجيل إغلاق باب تلقى العروض أكثر من مرة لمنح الشركات الفرصة الكافية للدراسة والتقدم .



وتابع أن عددًا كبيرًا من الشركات أبلغ أن ظروف الجائحة سبب تخوفه من اتخاذ أى قرارات استثمارية خلال الفترة الراهنة، فى ظل عدم وضوح الرؤية مستقبلًا بسبب الأزمات العالمية الحالية.



ورغم ذلك، أكد المسئول أن الجولة الثانية شهدت نجاحًا ومعدل إقبال مرضيًا وسط كل التخوفات والأزمات العالمية.

وقال إن العبرة ليس بعدد الشركات الفائزة بل بمدى جديتها وخبراتها فى مجال التعدين والتنقيب عن الذهب.



وأعلنت هيئة الثروة المعدنية على موقعها الإلكترونى منذ أيام فوز 4 شركات بعدد 8 قطاعات فى الصحراء الشرقية، ضمن الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية التى تم طرحها خلال العام 2020.



وفازت شركة لوتس جولد الكندية بـ3 قطاعات، و«مارين لوجيستك» الإنجليزية بقطاعين، و«إنك ريسورسز»: المصرية بقطاع واحد، و«أخ جولد» الإنجليزية بقطاعين.