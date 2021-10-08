طاقة

«البترول» : تثبيت سعر السولار لتأثيراته على أسعار النقل والسلع الغذائية

لمدة 3 شهور .. خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021
نسمة بيومي 11:42 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 11:42 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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قررت لجنة تسعير الوقود تثبيت أسعار السولار، خلال الربع الأخير من العام الحالي، رغم زيادة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا فى اللتر الواحد.

وقالت اللجنة، فى بيان صحفى أصدرته وزارة البترول، صباح اليوم، إن قرار تثبيت السولار جاء لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

ولجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية هى المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى .

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واجتمعت اللجنة عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى ،واوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع أكتوبر/ ديسمبر 2021.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو/ سبتمبر 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

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أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالــى 0.1% وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقًا لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020/ 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشًا للتر.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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