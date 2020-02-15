«البترول» تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز غرب المتوسط خلال 2021

قامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول اليوم السبت إنه تم الاتفاق مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأضاف الملا في تصريحات لتلفزيون “سكاي نيوز عربية” أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة. وزير البترول طارق الملا

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

يذكر أن الملا كان قد وقع على عدد من الاتفاقيات خلال الايام الماضية مع عدد من الشركات العالمية خلال معرض ومؤتمر أيجيبس للبترول، أبرزها توقيع عقد إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التابع لشركة جاسكو، بالاضافة إلى توقيع عقد إنشاء مشروع مشتقات الميثانول بدمياط أحد أهم مشروعات خطة وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما شهد الملا توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر.

واستقبل المهندس طارق الملا برايان لاركن رئيس الشركة البريطانية المتحدة للزيت والغاز، كما استقبل مدير عام المشروعات بشركة أرامكو السعودية لمناقشة زيادة استثمارات الشركة بمصر.

واستقبل رئيس شركة إنيرجين اليونانية والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء استعراض برامج الشركة للاستحواذ على أصول شركة أديسون فى مختلف أنحاء العالم ومنها مصر.