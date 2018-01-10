البترول تتعهد ببحث تكرار إنبي مخالفة قرار لرئيس الجمهورية

ياسمين فواز





وعد علاء حجازي، نائب رئيس هيئة البترول، ببحث طلب الإحاطة المقدم بشأن مخالفة شركة إنبي قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 2015، قائلا :”كنت في شركة إنبي ولازلت حتى الآن وعندما قرأت طلب الإحاطة أؤكد أننا سنناقش الأمر”.





وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بشأن إسناد شركة إنبي لأحد الكيانات الأجنبية “دوكاب” للمرة الثالثة على التوالي أحد أعمالها وآخرها توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع “تنكات سوميد” بالعين السخنة.



وأكد أن عملية الإسناد تمت دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية، ما يسبب تجاهلا واضحا وصريحا لقرار رئاسة الجمهورية، وتقزيما لدور الصناعة الوطنية والمحلية.





وأضاف نائب رئيس هيئة البترول، خلال مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الصناعة بالمجلس اليوم: وهل تعلم أننا اشترينا منتجات من شركة (السويدي) و(إيجي تك) المصريتين”، لافتا إلى أنه أول مرة يسمع عن شركة الكابلات التي ذكرها النائب في طلبه.





ولفت حجازي إلى أن بعض الاتفاقيات الدولية تشترط علينا أن نشتري بعض المستلزمات من الدول المانحة، وهذه مطبقة فقط للمشروعات التي لها شريك أجنبي، كما أن بعض المستلزمات مثل خامات حفر الآبار لا يوجد مثيل لها في مصر فنلجأ للشراء من الخارج.