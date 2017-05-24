البترول تبحث مع داو إضافة استثمارات جديدة بقطاع البتروكيماويات

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، يم ماكيلفينى، الرئيس الإقليمى لمؤسسة داو للكيماويات، بحضور المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وقال الوزير خلال اللقاء إن صناعة البتروكيماويات المصرية صناعة واعدة ومنتجاتها ذات المواصفات العالمية تغزو العديد من الأسواق العالمية حاملة شعار “صنع فى مصر” ولها مردود متميز اقتصادياً وصناعياً، مشيراً إلى أن مصر ما زال لديها الكثير لتحقيقه فى هذا المجال الحيوى فى ظل اهتمامها بتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن مصر لديها العديد من الفرص المتاحة للاستثمار فى مجال البتروكيماويات التي تمكنها من جذب استثمارات جديدة، خاصة أن لديها مشروعات بتروكيماوية جديدة تحت الدراسة، مشيراً إلى أن افتتاح الرئيس صرح ايثيدكو الصناعى ومن قبله توسعات مجمع موبكو وعملهما بكفاءة عالية إلى جانب ما تملكه مصر من صروح صناعية فى مجال البتروكيماويات، يؤكد على ما تتمتع به من خبرات وقدرات تؤهلها لتحقيق المزيد .

من جانبه أبدى ماكيلفينى اهتمامه بدراسة الفرص المتاحة للاستثمار فى صناعة البتروكيماويات المصرية التى تحقق حالياً نتائج أعمال جيدة، مشيراً إلى أهمية مشروع مصر الحالى للتحول إلى مركز محورى للطاقة وأن مشروعات البتروكيماويات تدعم هذا الاتجاه.