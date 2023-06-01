البترول تبحث مع افريكسم بنك تمويل مشروع «الفسفوريك» بأبو طرطور

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير “أفريكسم” برئاسة البروفيسور بيندكت أوراما رئيس البنك حيث تم بحث امكانية مساهمة البنك فى تمويل مشروع انتاج حامض الفوسفوريك الجديد الذى سيقام بهضبة ابوطرطور بمحافظة الوادى الجديد .

وخلال اللقاء أكد الملا أن استراتيجية الوزارة تولى أهمية كبيرة لمشروعات القيمة المضافة خاصة وأن مشروع انتاج حامض الفوسفوريك سيسهم فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات وأن المشروع يتم تنفيذه استكمالاً لتوجه الدولة باستغلال الثروات الطبيعية وتشجيع الاستثمارات فى مجالات تصنيعها لانتاج منتجات عالية الجودة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بدلاً من تصديرها بصورتها الخام.



ومن جانبه أكد رئيس بنك أفريكسم على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجانب المصرى وعن دعم البنك للمشروعات المختلفة التى يساهم فى تمويلها فى مصر لضمان استمرارية التنفيذ، معرباً عن تطلعه إلى توسعة مجالات التعاون مع قطاع البترول فى العديد من المشروعات المهمة التى يعمل على تنفيذها حالياً.

حضر اللقاء المحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والإقتصادية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.