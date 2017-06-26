البترول: انتهاء 78.5% من أعمال مشروع إصلاح النافتا

أحمد اللاهوني: تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية تقريراً حول سير العمل في مشروع إصلاح النافتا بالعمل المساعد لإنتاج البنزين عالى الأوكتين (CCR) بالاسكندرية، الذى يعد واحداً من مشروعات تعظيم القيمة المضافة التى تحظى باهتمام ودعم وزارة البترول. وأوضح المهندس خالد خليفة رئيس شركة

أحمد اللاهوني:

تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية تقريراً حول سير العمل في مشروع إصلاح النافتا بالعمل المساعد لإنتاج البنزين عالى الأوكتين (CCR) بالاسكندرية، الذى يعد واحداً من مشروعات تعظيم القيمة المضافة التى تحظى باهتمام ودعم وزارة البترول.

وأوضح المهندس خالد خليفة رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” فى التقرير أن المشروع يضيف 850 ألف طن سنويا من مادة الريفورمات، لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، إضافة إلى كميات من البوتاجاز والهيدروجين من خلال استيعاب كميات النافتا الثقيلة المنتجة من وحدة معالجة وهدرجة النافتا الجديدة.

وأضاف التقرير أن المشروع الذى تبلغ استثماراته حوالى 233 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم تشغيله منتصف عام 2018، يعظم القدرة الاقتصادية والإنتاجية لشركة أنربك حيث يؤدى لمضاعفة إنتاجها وأن نسبة تقدم الكلى للأعمال بالمشروع بلغت 78.5% حتى الآن، ويتم تنفيذه من خلال شركة إنبى كمقاول عام وتقوم شركة بتروجت بالأعمال التنفيذية.