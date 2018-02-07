البترول: الرصيد الإستراتيجى للمشتقات آمن.. ولا أزمات فى الصعيد

نسمة بيومى أكدت الهيئة العامة للبترول توافر مخزون واحتياطى آمن من المشتقات البترولية يكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية، لفترة تتجاوز 20 يومًا لبعض المنتجات. كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول أن معدلات الضخ الحالية للمشتقات تبلغ 43 مليون لتر…

نسمة بيومى

أكدت الهيئة العامة للبترول توافر مخزون واحتياطى آمن من المشتقات البترولية يكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية، لفترة تتجاوز 20 يومًا لبعض المنتجات.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول أن معدلات الضخ الحالية للمشتقات تبلغ 43 مليون لتر للسولار، و27 مليون لتر للبنزين بكل أنواعه، و1.1 مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا، وتابعت: «معدلات الاستهلاك المحلى خلال الفترة الحالية منخفضة نسبيًا بسبب الموسم الشتوى».

وتستورد مصر ما يتراوح بين 30-35 % من احتياجاتها الشهرية من الوقود لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، بقيمة 800 مليون دولار فى المتوسط، مقسمة بين المنتجات البترولية، والغاز المسال، والزيت الخام.

ويتم استيراد الخام والمشتقات البترولية عبرعدة تعاقدات سارية، أبرزها التعاقد السارى مع شركة أرامكو السعودية لاستيراد 700 ألف طن مشتقات شهريًا، وآخر مع “سومو” العراقية الذى تم تجديده مؤخرًا لاستيراد 12 مليون برميل خام على مدار عام، وآخر مع الكويت لاستيراد مليونى برميل شهريًا.

ونفت المصادر وجود أزمات فى أى محافظة، سواء الصعيد أو غيره فيما يتعلق بإمدادات المشتقات البترولية، مؤكدة أن اى أخبار يتم تداولها فى هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

وكانت محطات البنزين فى الصعيد شهدت تزاحمًا قبل أيام، مع تردد أخبار عن رفع أسعار المشتقات البترولية الخميس الماضى.

وقالت المصادر: «هناك بعض الشائعات التى ظهرت مؤخرًا بشأن زيادة أسعار المشتقات.. قد يكون تبعها حالة خوف وقلق نتج عنه ارتفاع فى الإقبال على الشراء وتزاحم أمام بعض المحطات فى عدد محدود من المناطق».

ولفتت المصادر إلى أن وزارة البترول وعددًا من الجهات الحكومية نفت تلك الأخبار فور نشرها.

وأكدت أن قرار زيادة أسعار المشتقات البترولية أمر يرجع لمجلس الوزراء، وأضافوا : “لا أحد داخل الوزارة يستطيع الجزم بتوقيت الزيادة المقبلة فى الأسعار”.

وشددت المصادر على انتظام عمليات الإنتاج فى معامل التكرير، والاستيراد من الوكلاء، فضلًا عن انتظام وصول الشحنات المستوردة للموانئ المصرية.

يذكر أن الحكومة طبقت أول زيادة فى أسعار المشتقات خلال نوفمبر 2016، وفق برنامج متفق عليه مع صندوق النقد لإصلاح الاقتصاد، بنسب تراوحت بين 30 %47-، والمرة الثانية خلال يونيو الماضى، بزيادات وصلت إلى %100 لبعض المنتجات.