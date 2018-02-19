البترول: الحكومة ليس لها علاقة باتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

أحمد صبرى قال حمدى عبدالعزيز، مستشار وزير البترول، إن الحكومة ليس لها علاقة باتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، وهى بين شركة مصرية تدعى دولفين وشركتين إسرائليتين؛ بغرض التجارة من منطلق تحويل مصر لمركز لتجارة الغاز والطاقة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى…

أحمد صبرى

قال حمدى عبدالعزيز، مستشار وزير البترول، إن الحكومة ليس لها علاقة باتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، وهى بين شركة مصرية تدعى دولفين وشركتين إسرائليتين؛ بغرض التجارة من منطلق تحويل مصر لمركز لتجارة الغاز والطاقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن فى كلمة له أن اتفاقية تصدير الغاز لمصر والتى وقعت اليوم ستدر على خزينة الدولة 15 مليار دولار، مؤكدا أن هذا اليوم يعتبر عيدا لإسرائيل.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “رأى عام” على قناة ten، أن تلك الاتفاقية تعود جذورها إلى عام 2014، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين تلك الشركات، لكنه أكد أن الشركة المصرية لم تقدم الاتفاقية حتى الآن لوزارة البترول.