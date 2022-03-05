طاقة

البترول : البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية وخال من المنجنيز

قال المهندس محود ناجي معاون وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون النقل والتوزيع إن البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية وخال من المنجنيز. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، ردا على…

المال - خاص 12:25 ص, الأحد, 6 مارس 22 12:25 ص, الأحد, 6 مارس 22

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قال المهندس محود ناجي معاون وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون النقل والتوزيع إن البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية وخال من المنجنيز.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على ما أثير من رابطة المصنعين الأوروبيين.

وأوضح أن “البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية وخال من المنجنيز لأنه لا يتم استخدام البنزين عالي الأوكتين بهذه الطريقة حيث لايتم وضع مواد معدنية عليه، ونستثمر بملايين الدولارات لننتج بنزين بجودة عالية ولا يضر البيئة”.

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وأضاف: “داخل محطات البنزين مينفعش يحطوا أي إضافات مثل المنجنيز لأنها هترفع التكلفة عليهم.. لكن فيه إضافات بتتباع لتحسين البنزين ولو تم وضعها بكميات غير مناسبة ستؤدي لمشاكل في السيارة”.


وكشف أنه “يتم استثمار ملايين الدولارات في إنتاج بنزين عالي الجودة صديق للبيئة”، مضيفا: “كل يوم يتم تموين 700 ألف سيارة بالبنزين.. ومصادر البنزين كلها واحدة”.

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وأوضح أنه جار تحضير رد تقني تفصيلي للرد على رابطة المصنعين الأوروبيين، مضيفا : “يتم عمل إجتماعات دورية مع شركات التوزيع الخاصة بالمنتجات البترولية عبر وزير البترول شخصياً حيث يتم رصد أية شائعات عبر السوشيال ميديا لأننا كل فترة والتانية بتطلع شائعة على البنزين أو المنتجات البترولية”.

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بقلم المال - خاص

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