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البترول: الاستعانة بأوناش حمولة 220 طنًا لرفع حطام قطاري سوهاج (فيديو)

أمر المهندس طارق الملا وزير البترول بتوجيه كافة الإمكانيات لموقع حادث قطاري سوهاج
محمد مجدي 12:39 ص, السبت, 27 مارس 21 12:39 ص, السبت, 27 مارس 21

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أكد المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول المصري لديه إمكانيات ضخمة في المنطقة الاقتصادية في صعيد مصر ، لذلك أمر المهندس طارق الملا وزير البترول بتوجيه كافة الإمكانيات لموقع حادث قطاري سوهاج.

وقال عبدالعزيز، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون تي في، أن وزير البترول أعطى توجيهات فور وقوع الحادث بضرورة الاستعانة بكافة إمكانيات الوزارة من سيارات الونش لرفع الحطام والأثقال الكبير، بالإضافة إلى سيارات الإنارة التابعة لشركة بتروجيت لإنارة المنطقة التي شهدت الحادثة.

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واضاف عبدالعزيز ، ان الأوناش تحركت من محافظة السويس صوب موقع الحادثة للمساهمة في رفع الحطام ، حيث أنه يحتاج لأوناش حمولات ضخمة تتجاوز 220 طنا وهي متوفرة في قطاع البترول في شركة بتروجيت.

وتابع عبدالعزيز ، أنه تم صدور تعليمات لرئيس المنطقة الجغرافية بأسيوط أن يتم التنسيق مع محافظ سوهاج وتقديم كافة أشكال الدعم في موقع الحادثة ، كما أن عمال شركة بتروتريد للبترول فور وقوع الحادثة تسابقوا بالتوجه للمستشفيات للتبرع بالدم وشراء المستلزمات الطبية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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