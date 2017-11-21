البترول الأمريكى يهبط 2.6 % فى أسبوعين

خالد بدر الدين خسر الخام الأمريكي 2.6 % خلال الأسبوعين الأخيرين حتى نهاية التعاملات فى البورصات الأمريكية أمس لتنزل إلى 56.09 دولار للبرميل بالمقارنة مع مستوى الذروة الذى بلغه أوائل نوفمبر الجارى . وذكرت وكالة رويترز إن أسعار البترول الأمريكى هبطت مع ارتفاع مخزونات الخام للأسبوع الثاني على ا



خالد بدر الدين

خسر الخام الأمريكي 2.6 % خلال الأسبوعين الأخيرين حتى نهاية التعاملات فى البورصات الأمريكية أمس لتنزل إلى 56.09 دولار للبرميل بالمقارنة مع مستوى الذروة الذى بلغه أوائل نوفمبر الجارى .

وذكرت وكالة رويترز إن أسعار البترول الأمريكى هبطت مع ارتفاع مخزونات الخام للأسبوع الثاني على التوالي بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل مع نهاية الأسبوع الماضى على عكس توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

هبطت أسعار النفط بحوالى 0.8 % أمس الاثنين لتواصل الخسائر التي تكبدتها منذ أن بلغ مستوى ذروة أوائل هذا الشهر قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع القادم في الوقت الذي أضر فيه ارتفاع الدولار بالسلع الأولية على جميع منصات التداول.

وتفرض منظمة أوبك ومجموعة من المنتجين غير الأعضاء بقيادة روسيا قيودا على الإنتاج منذ بداية العام في محاولة لتقليص المخزونات ورفع الأسعار ومن المنتظر أن ينتهي اتفاق خفض الإنتاج في مارس 2018 وستجتمع أوبك في 30 نوفمبر الجارى لمناقشة آفاق سياستها ومن المتوقع تمديد الاتفاق ليغطي العام القادم بأكمله.

وتوقعت أوبك الأسبوع الماضي ارتفاع الطلب على نفطها 460 ألف برميل يوميا إلى 33.42 مليون برميل يوميا العام القادم بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضا قدره 320 ألف برميل يوميا إلى 32.38 مليون برميل يوميا.

كما أضر ارتفاع الدولار بالسلع الأولية ومن بينها النفط وصعدت العملة الأمريكية أمام اليورو لأن ألمانيا فشلت فى تشكيل حكومة ائتلافية لتزداد الضبابية السياسية في الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى أن الدولار ربح 0.4 % مقابل اليورو.