البترول الأمريكى ينخفض 3.3% منذ إعصار هارفى

خالد بدر الدين هوت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3.3% خلال الأسبوع الماضى وحتى الآن لتنزل إلى حوالى 46.19 دولار للبرميل رغم إعصار هارفى أقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من 50 سنة والذى أدى إلى توقف مركز قطاع قطاع البترول الأمريكى في خليج المكسيك وتراجع الطلب نتيجة بسبب الفيضانات التى

خالد بدر الدين

هوت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3.3% خلال الأسبوع الماضى وحتى الآن لتنزل إلى حوالى 46.19 دولار للبرميل رغم إعصار هارفى أقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من 50 سنة والذى أدى إلى توقف مركز قطاع قطاع البترول الأمريكى في خليج المكسيك وتراجع الطلب نتيجة بسبب الفيضانات التى أوقفت المصانع ودمرت المنازل وبات أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى.



ولم يرتفع سعر البترول رغم إغلاق الكثير من محطات التكرير والإنتاج بسبب ارتفاع تخمة معروض الخام بعد أن قفز الإنتاج الأمريكي من البترول الصخرى 13% منذ منتصف العام الماضى حتى الآن ليرتفع إلى 9.53 مليون برميل يوميا ليقترب من مستواه القياسي البالغ 9.61 مليون برميل يوميا المسجل في يونيو 2015.



وذكرت وكالة بلومبرج أن إعصار هارفى تسبب فى رياح تهب بسرعة تتجاوز 175 كيلومترا فى الساعة أدت إلى إغلاق محطات تكرير على الساحل الشرقى الأمريكى تنتج أكثر من مليون برميل يوميا وتوقف 23% من إنتاج البترول من خليج المكسيك وكذلك إغلاق ميناء كوربوس كريستى وبورت أوكونور بولاية تكساس الأمريكية.

وقال مركز الأعاصير الأمريكي إن إعصار هارفي والفيضانات التى سببها أدت إلى إغلاق المصافي والمرافئ ومنشآت الإنتاج البرية والبحرية وبنى تحتية عبر أجزاء من جنوب وجنوب شرق تكساس منذ نهاية الأسبوع الماضى وحتى الآن.

وزادت أسعار عقود البنزين الأمريكية الآجلة 2.8 % لترتفع إلى 1.8339 دولار للجالون وقفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ يوليو عام 2015 لتصل إلى 1.8422 دولار.

كما قفزت أسعار العقود الآجلة لوقود الديزل 0.9 % لتصل إلى 1.6805 دولار للجالون وبلغت في وقت سابق أعلى مستوى منذ يوم التاسع من يناير لتستقر عند 1.6966 دولار.