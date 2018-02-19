البترول: استيراد الغاز من إسرائيل يسهم في حل قضايا التحكيم معها

عمر سالم قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأضاف الملا أن استيراد الغاز بين الدولتين سيسهم إيجابيا فى حل قضايا التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل. وقال الملا خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو أديب، إن…

عمر سالم

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأضاف الملا أن استيراد الغاز بين الدولتين سيسهم إيجابيا فى حل قضايا التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل.

وقال الملا خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو أديب، إن الاكتشافات الأخيرة للغاز المصري كبيرة وستؤدى إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير أيضا.

وأكد أن الحكمة تستهدف توجيه الغاز المستكشف مؤخرا فى التوسع بمصانع البتروكيماويات والتى تستخدم الغاز كمادة خام لتحقيق قيمة مضافة.

وأشار أن الحكومة تسعى لأن تكون مصر مركز إقليمي للطاقة لقارة أوروبا واليونان وقبرص.

ورحب الملا بأي شركة تستهدف التصدير عبر خطوط الغاز المصرية، مؤكدا أنه حال قيام مصر بتصدير الغاز سيحقق فائدة أكبر وستحصل مصر على رسوم المرور.

وبحسب رويترز، تشتري شركة مصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاقيات مدتها عشر سنوات أعلنت يوم الاثنين

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وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز إنهم وقعوا اتفاقيات مع دولفينوس هولدنج، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضا بينهما بالتساوي.

