«البترول»: استثمارات مشروعات البيئة والأمن تلامس 35 مليون دولار

أكدت مصادر مسئولة فى قطاع البترول أن إجمالى استثمارات المشروعات التى نفذتها الهيئة العامة للبترول، وشركاتها التابعة من القطاع العام فى مجالات حماية البيئة والأمن الصناعى لامست 35 مليون دولار خلال العام الماضى. وقالت إن تلك المشروعات ساهمت فى توفير…

أكدت مصادر مسئولة فى قطاع البترول أن إجمالى استثمارات المشروعات التى نفذتها الهيئة العامة للبترول، وشركاتها التابعة من القطاع العام فى مجالات حماية البيئة والأمن الصناعى لامست 35 مليون دولار خلال العام الماضى.

وقالت إن تلك المشروعات ساهمت فى توفير مناخ عمل آمن للعاملين بالقطاع ومواقع الإنتاج وحماية البيئة والحفاظ على سلامتها بالتوازى، موضحين أن العام الجارى يشهد استكمال تطوير منظومة حماية البيئة والأمن الصناعى.

وشددت على أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يولى ملف حماية البيئة والأمن الصناعى أولوية واهتماما ملحوظا، لا سيما عقب جائحة كورونا.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة البترول، اطلعت عليه «المال» نفذت الهيئة العامة للبترول وشركاتها حزمة مشروعات فى مجال الأمن الصناعى وحماية البيئة خلال العام الماضى رغم كافة التحديات التى تمت مواجهتها فى ظل جائحة كورونا.

وبحسب التقرير تم تنفيذ نحو 7 مشروعات بتلك المنظومة، تتضمن إنشاء معايير موحدة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالهيئة العامة للبترول، وتطبيق منظومة إدارة المقاولين فى مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركات القطاع العام التابعة للهيئة، وتطبيق سلامة العمليات بالشركات التابعة ،وتطبيق قواعد الحفاظ على الحياة.

وتضمنت قائمة المشروعات المنفذة أيضا التعاون مع وزارة البترول فى مشروع تحديث وتطوير قدرات العاملين، ورقمنة العمليات وأنشطة السلامة والبيئة بالهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها، وتطوير الجدارة الوظيفية فى مجال السلامة للعاملين بجميع الوظائف الفنية.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد مؤخرا الاستمرار فى تعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين والقيادات بقطاع البترول وتنميتها، من خلال رفع الوعى والتدريب والمتابعة، خاصة أن مجال السلامة فى قطاع البترول شهد اهتماما متزايدا وتطويرا فى الأداء وتطبيق الوسائل الخاصة به.

وأكد وزير البترول أنه تم تبنى تطوير أنظمة وممارسات السلامة وحماية البيئة فى برامج التطوير والتحديث بالقطاع باعتبارها ركنا أصيلا فى هذه العملية، موضحا أن ذلك الأمر يستلزم الاستمرار فى تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بزيادة الوعى والتدريب والتطبيق للوصول إلى أقصى درجات الحفاظ على السلامة.