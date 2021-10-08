طاقة

البترول : ارتفاع برنت 7% محدد رئيسى لقرار لجنة تسعير الوقود بزيادة البنزين

بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف بنسبة 0.1%
نسمة بيومي 11:27 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 11:27 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانا صباح اليوم بشأن قرار لجنة تسعير الوقود بزيادة أسعار البنزين والأسباب الرئيسية خلف تلك الزيادة.

وبحسب بيان وزارة البترول فقد استعرضت لجنة تسعير الوقود متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

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وأسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة فى سعر الصرف تقدر بحوالى 0.1%.

وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020/2021 .

وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية .

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و قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 .

و تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7 جنيهات للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر .

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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