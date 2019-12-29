البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا

نتيجة للتوجه السياسي في التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي فقد تم رفع معدلات التوصيل 10.6 مليون وحدة سكنية

كشف الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن وصول إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وأضاف وزير البترول خلال كلمته في مؤتمر تحت عنوان “الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو” أن الوزارة قامت مؤخرًا بتوقيع نحو 99 اتفاقية للبحث والاستكشاف مع الشركات الأجنبية نتيجة توافر عناصر النجاح وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.

وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع البترول يصل نحو 27 مشروعا باستثمارات تصل الى 31 مليار دولار وهو رقم ضخم نتيجة توافر المناخ الاستثماري الجاذب للقطاع.

وقال إن الحكومة قامت مؤخرًا بخفض مستحقات الشركاء الأجانب بنحو 80% لتسجل 900 مليون دولار وهو ما شجع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأوضح الملا أنه نتيجة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة بعد ما كانت من أكبر المستوردين للغاز.

واكد الملا على أنه نتيجة للتوجه السياسي في التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي فقد تم رفع معدلات التوصيل 10.6 مليون وحدة سكنية، والعمل على تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة المشروعات لزيادة الإنتاجية وتوفير الإمدادت لجميع الأغراض.