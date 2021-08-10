«البترول»: إضافة 131 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال أول 6 شهور من العام

أكد مسئول حكومى بقطاع البترول ارتفاع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 393 محطة حتى الأسبوع الماضي، منها نحو 131 تم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجارى.

ويدعم قطاع البترول تنفيذ مخطط طموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة خلال الشهور القادمة.

وتعكف الشركات العاملة بتلك المنظومة حاليا على تنفيذ نحو 400-410 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، وفقا للمسئول.

وأصدرت وزارة البترول بيانا منذ أيام عن تطورات العمل بملف تحويل السيارات للغاز الطبيعى، كشف أن عدد المحطات التى تم إنشاؤها عقب مبادرة الرئيس العام الماضى، بلغت 185 محطة، تضاف إلى 208 كانت موجودة قبل المبادرة الرئاسية.

وحظى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب إطلاق المبادرة الخاصة بتحويل المركبات بأخرى حديثة خلال عام 2020، مما نتج عنه طفرة غير مسبوقة فى عمليات التحويل.

كما واكب تلك الطفرة ولأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر والشرق الاوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها، وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة البترول حصلت «المال» على نسخة منه فقد تم تحويل نحو 164 ألف سيارة عقب المبادرة، ليرتفع الإجمالى إلى 380 ألف سيارة بختام الشهر الماضى.

وعلى صعيد آخر، يجرى حاليا إنشاء 10 محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة التى لا تتوافر فيها الخدمة، ومناطق الاستهلاك الموسمى كالمصايف والأماكن السياحية، بحسب التقرير.

ولفت المسئول إلى أن البرنامج الجارى تنفيذه يتم من خلال عدة اتجاهات، أولها التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل، وإقامة محطات تموين جديدة للغاز الطبيعى، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.