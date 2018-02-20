البترول: إستراتيجية التحول لمركز إقليمي للطاقة تشمل استقبال الغاز من إسرائيل وقبرص

المال - خاص صرح حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، بأن الاتفاق الذى تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل، واستقباله سيخضع للقوانين المنظمة، وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسميًا للنظر فيها، وفقًا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن. وأكد عبد العزيز، أن مصر ماضية فى طريقه

المال – خاص

صرح حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، بأن الاتفاق الذى تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل، واستقباله سيخضع للقوانين المنظمة، وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسميًا للنظر فيها، وفقًا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.

وأكد عبد العزيز، أن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى، وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ إستراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمى للطاقة، ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول فى شرق البحر المتوسط، منها إسرائيل وقبرص.

وأشار إلى أن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعى، وهذه البنية الأساسية قابلة للتوسع، بإضافة محطات إسالة جديدة سواء فى إدكو أو دمياط.

وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء فى السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، وهذا التوجه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه فى العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وأضاف أن هناك عدة دول فى المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحورى كمركز إقليمى للطاقة، وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الإستراتيجى فى المنطقة، مشيراً إلى أن استقبال الغاز الإسرائيلى جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.