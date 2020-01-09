«البتروكيماويات المصرية» تستهدف استثمار 842 مليون جنيه بمشروعات الإحلال والتجديد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الظروف مهيأة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة في مسيرتها وتحقيق أهدافها في ظل استراتيجية الوزارة، التي تهدف للاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المراكز المالية لهذه الشركات.

جاء ذلك خلال استهلال وزير البترول رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2020 / 2021 .

واستمع وزير البترول خلال الجمعية العمومية لشركة البتروكيماويات المصرية إلى المهندس محمد عبدالعزيز رئيس الشركة، حيث أوضح أنها تستهدف استثمار حوالى 842 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظام المتكامل لإدارة الموارد ERP مما له تأثير مباشر على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية التصميمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية .

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من مشروع توريد وتركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور والذي وصلت نسبة تقدم الأعمال به إلى 98% ، ومشروع إحلال وتجديد وحدة فرن التكسير الحراري بمصنع VCM لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 125 ألف طن سنوياً .

«البتروكيماويات المصرية»: 3 مشروعات مستقبلية للحد من الاستيراد

كما أوضح أنه يتم حالياً إعداد عدة مشروعات مستقبلية لإضافة منتجات بتروكيماوية جديدة لتوفيرها للسوق المحلية والحد من الاستيراد واستخدامها كمدخلات للعديد من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة .

وتشمل القائمة مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور إلى 150% ومشروع أقراص تطهير حمامات السباحة TCCA .

ومشروع وحدة تصليد الصودا الكاوية السائلة ومشروع SBP لإنتاج المادة المستخدمة في تعقيم محطات معالجة مياه الصرف الصحي والخزانات وحمامات السباحة .

ومشروع شمع البرافين الكلوري ويستخدم كمادة ملدنة في مركبات منتج البولى فينيل كلورايد وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج مواد الكابلات والأرضيات واللوحات والأحذية والمطاط والمنتجات الأخرى.

وأكد الوزير خلال مناقشة موازنة شركة البتروكيماويات المصرية أهمية تحقيق أهدافها بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها والخروج من نطاق المنتج الواحد بإضافة منتجات جديدة ومواكبة الدعم الذى توليه الوزارة لتوسعات صناعة البتروكيماويات التى تمثل القيمة المضافة للثروات الطبيعية .

وترأس الوزير اليوم الجمعيات العمومية لشركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر لتصنيع البترول بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.

والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء .