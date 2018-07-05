الببغاء نيوتن يتوقع فوز فرنسا على أوروجواي في كأس العالم

رويترزتكهن ببغاء شغوف بكرة القدم يدعى نيوتن يوم الخميس بفوز فرنسا على أوروجواي في مباراتهما بدور الثمانية في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.وجرى تدريب نيوتن على دفع كرة صغيرة بمنقاره على نموذج ملعب مصغر لكرة القدم، ويعتبر الفريق الذي يسجل الببغاء هدفا في مرماه هو الذي يتوقع فوزه.وين

رويترز

تكهن ببغاء شغوف بكرة القدم يدعى نيوتن يوم الخميس بفوز فرنسا على أوروجواي في مباراتهما بدور الثمانية في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وجرى تدريب نيوتن على دفع كرة صغيرة بمنقاره على نموذج ملعب مصغر لكرة القدم، ويعتبر الفريق الذي يسجل الببغاء هدفا في مرماه هو الذي يتوقع فوزه.

وينتمي الببغاء نيوتن، الذي يعيش في حديقة حيوانات صغيرة في حديقة النباتات بباريس، لببغاوات الكاي أو الكيا وموطنها الأصلي نيوزيلندا. وهذا النوع من الببغاوات معروف بمهارته وشغفه بالألعاب.

وتقام مباراة فرنسا وأوروجواي يوم الجمعة.

وربما لن تعول فرنسا كثيرا في توقعات الببغاء بعدما توقع فوز الأرجنتين على فرنسا وكذلك فوز كولومبيا على انجلترا.