تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 17-4-2022 الموافق 16 رمضان،وتراوحت الطماطم بين 7.5 جنيه إلى 13 جنيها ،والبامية 60 جنيها،الباذنجان العروس 10جنيهات،والكوسة 8 جنيهات ، والخيار 14جنيها،والفلفل الرومي 12 جنيها، طبقا للتجار في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تأرجح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 90 جنيها إلي145 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 7 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات ، والفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 18 جنيها ، والخيار 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر 30 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات علي الاقل ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 14 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 16 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها .

وكشف التجار إلي أن سعر الجوافة تأرجح من 5 إلى 12 جنيها ،والفراولة 6.5 جنيه ،الموز البلدي 8 جنيهات إلى 10جنيهات، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها، التفاح الإيراني 17.5 جنيه،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي جنيهين للواحدة .

وذكر التجار أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها،والبرتقال البلدي 5 جنيهات .