البافارية للسيارات تجهز لإنتاج 4 مكونات جديدة للتصدير

أحمد شوقي وشريف عيسى:تعتزم المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء «BMW» و«ميني»، تصنيع 4 مكونات سيارات خلال الفترة المقبلة؛ بهدف التصدير للشركات العالمية وزيادة نسبة المكون المحلى بطرازات العلامة الألمانية التى يتم تجميعها محليًا.أوضح فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة ال

أحمد شوقي وشريف عيسى:

تعتزم المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء «BMW» و«ميني»، تصنيع 4 مكونات سيارات خلال الفترة المقبلة؛ بهدف التصدير للشركات العالمية وزيادة نسبة المكون المحلى بطرازات العلامة الألمانية التى يتم تجميعها محليًا.

أوضح فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية، فى تصريحات لـ«المال»، أنه يجرى حالياً التفاوض مع عدد من شركات صناعة السيارات العالمية، لضخ استثمارات مشتركة مع المجموعة لانتاج أجزاء جديدة، تتطلب تكنولوجيا أكثر تعقيدًا، سيتم نقلها كذلك إلى الوكلاء المحليين.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إقامة صناعة مكونات حقيقية فى مصر، ورفع المكون المحلى بالنسبة المطلوبة حال إقرار الاستراتيجية المنتظرة لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التصدير فى المقام الأول، تمشيًا مع توجه الدولة لزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد، بهدف توفير النقد الأجنبي.

ولفت إلى أنه تجرى حاليًا مراجعة نسبة المكونات المحلية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التى قامت بتشكيل لجنة فنية لإعادة النظر فى نسب المكونات الحالية، لتقييمها بوزنها النسبى الحقيقي، بالإضافة إلى إدخال مكونات جديدة ضمن منظومة التصنيع المحلي.

حول إمكانية تصدير طرازات BMW المجمعة محليًا للأسواق المجاورة، أكد الطوبجى أن ارتفاع تكاليف التجميع المحلى يجعل أسعار السيارات متقاربة مع مثيلاتها الموزعة من الشركة الأم فى تلك الأسواق؛ مما يقلل فرص المنافسة؛ خاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد المكونات.

وتشترط إستراتيجية السيارات على الشركات المحلية رفع طاقتها الإنتاجية، أو زيادة حجم صادراتها، للاستفادة من الحوافز المنصوص عليها فى الاستراتيجية الجديدة.

وتوقع الطوبجى أن يصدر مجلس النواب إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها المحلية خلال الربع الأول من 2018 على أقصى تقدير.

وكشف عن استهداف «البافارية» ضخ استثمارات جديدة خلال العام المقبل فى قطاع خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة وصالات العرض، رغم التحديات التى تواجه سوق السيارات منذ عدة أشهر، على خلفية ارتفاع أسعار الصرف.

ورهن رئيس «البافارية» انتعاش مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة بتحسن أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، موضحًا أن الشركة تحملت تكاليف كبيرة بسبب ارتفاع أسعار اليورو خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تجاوزت حاجز 21 جنيهًا.

وكان الطوبجى قد كشف لـ«المال» مؤخراً عن الحصول على موافقة الشركة الألمانية على تجميع كل طرازات العلامة التجارية BMW بمصانع المجموعة، وأنه سيتم البدء فى تجميع الفئتين الخامسة والسابعة بحلول 2018 تمهيدًا لطرحهما فى السوق المحلية.