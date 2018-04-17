البافارية للسيارات تجمع الجيل الثالث من X3

شريف عيسى:كشف فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء سيارات BMW وMINI فى مصر، عن بدء عمليات تجميع الفئة السابعة الجديدة من العلامة التجارية الألمانية بحلول يوينو المقبل.كانت البافارية قد كشفت النقاب عن الجيل الجديد، من الفئة السابعة خلال الدورة الرابعة والعشرين من معرض

شريف عيسى:

كشف فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء سيارات BMW وMINI فى مصر، عن بدء عمليات تجميع الفئة السابعة الجديدة من العلامة التجارية الألمانية بحلول يوينو المقبل.

كانت البافارية قد كشفت النقاب عن الجيل الجديد، من الفئة السابعة خلال الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا” بتقديمها 740LI.

وأكد الطوبجى فى تصريح لـ”المال” أن الفترة المقبلة ستشهد ضم طرازات جديدة لنشاط تجميع BMW فى مصر، بهدف خلق المزيد من التنوع أمام فئة المستهلكين الراغبين فى اقتناء سيارات فاخرة.

أوضح أن البافارية قررت إنتاج %95 من طرازات بى إم دابليو محليًّا، فيما تستورد طرازات الفئة الأولى والثانية فقط من الخارج تماشيًا مع التوجه الحكومى بزيادة الاعتماد على المنتج المحلى بديلًا عن المستورد.

كما كشف عن سعى المجموعة البافارية للسيارات لبدء عمليات تجميع الجيل الثالث الجديد كليًّا من BMW X3، خلال الربع الثالث من العام الحالى، بعد أن قدمت الشركة الألمانية العالمية رسميًّا خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولى للسيارات فى سبتمبر من العام الماضى.

وأشار الطوبجى إلى أن الفترة القليلة تشهد طرح X2 الجديدة بالتزامن مع بدء موسم الصيف، التى كُشف النقاب عنها عالميًّا نهاية أكتوبر الحالى.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ضخ المجموعة البافارية استثمارات تقدر بالملايين ممثلة فى تدشين منطقة للتخزين بمنطقة أبو رواش، إلى جانب ضخ استثمارات بهدف تطوير صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة التابعة للعلامة التجارية الألمانية.

كانت المجموعة البافارية قررت فى وقت سابق وقف إنتاج X3 بعد إعلان الشركة الأم عن طرحها للجيل الثالث رسميًّا بالأسواق العالمية.

وكشفت BMW العالمية عن X3 للمرة الأولى خلال عام 2003، وتنتمى السيارة لفئة السيارات متوسطة الحجم الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، التى تمكنت منذ إطلاقها وحتى الآن من بيع ما يقرب من 1.5 مليون سيارة.