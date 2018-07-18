«البافارية» لاعبا جديدا فى سوق وساطة التأمين

كتب- ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبى:اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص النهائى لشركة البافارية لوساطة التأمين المباشرBavarian Insurance Brokerage “BIB”.وارتفع عدد شركات وساطة التأمين-سواء تأمين مباشر أو وساطة إعادة التأمين- إلى 71 منذ السماح بمزاولة نشاط الوساطة من خلال الشخ

كتب- ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبى:

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص النهائى لشركة البافارية لوساطة التأمين المباشرBavarian Insurance Brokerage “BIB”.

وارتفع عدد شركات وساطة التأمين-سواء تأمين مباشر أو وساطة إعادة التأمين- إلى 71 منذ السماح بمزاولة نشاط الوساطة من خلال الشخصيات الاعتبارية-الشركات- بموجب التعديلات التشريعية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، فيما تم شطب 7 شركات منذ صدور التعديلات التشريعية الأخيرة لأسباب لها علاقة بعدم تحقيق مستهدفاتها أو لخلافات بين المساهمين، مقابل شركتين تدرس «الرقابة المالية» موقفهما لاتخاذ الاجراءات الملائمة بشأنهما سواء بالشطب أو بتوفيق الأوضاع.

وقال مسئول تأمينى بارز، إن رأس المال المرخص به لشركة «البافارية» لوساطة التأمين يبلغ 20 مليون جنيه، والمصدر مليونى جنيه، مدفوع منها النصف.

ويتوزع هيكل الملكية على 3 مساهمين، ويضم كلا من شركة «فرست للإدارة والاستثمار»، والتى تستحوذ على %89.75 من هيكل الملكية، مقابل %10 لمحمد فتحى محمد زينهم، فيما لا تتجاوز حصة المساهم الثالث، وهو خالد عبد الله عبد الله فرغلى، حاجز %0.25.

وأشار المسئول – فى تصريحات لـ«المال»- إلى أن مجلس إدارة “البافارية” يتشكل من كل من خالد عبد الله عبد الله فرغلى، وسيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد فتحى محمد زينهم وسيتولى منصب العضو المنتدب، كما يضم المجلس عضوين هما عماد الدين أحمد عبده سليمان، وآخر ممثلا عن شركة «فرست» للإدارة والاستثمار.

ومنحت «الرقابة المالية»، مهلة 6 شهور من تاريخ الحصول على الترخيض، أمام «البافارية» للبدء فى مزاولة النشاط، وفى حالة تجاوز المهلة المقررة يعد الترخيص كأن لم يكن، إعمالا لقرار مجلس إدارة «الرقابة المالية» رقم 53 لسنة 2018، الصادر فى نهاية أبريل الماضى، والخاص بضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث، للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأمينى لآخر ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة تأمين.

فيما يقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلية، وشركات الإعادة فى الخارج فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.