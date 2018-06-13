«البافارية» تفاوض بريليانس لطرح «v6» فى «أوتوماك فورميلا»

أحمد عوض أكد مجدى عادل، مدير تسويق بريليانس البافارية، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع الجانب الصينى لطرح طراز «6V»، فى معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا، المقرر عقده سبتمبر المقبل. أوضح عادل لـ«المال»، أن أداء سوق السيارات يشهد تحركا لأسباب تتعلق بثبات أسعار ا

أحمد عوض

أكد مجدى عادل، مدير تسويق بريليانس البافارية، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع الجانب الصينى لطرح طراز «6V»، فى معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا، المقرر عقده سبتمبر المقبل.

أوضح عادل لـ«المال»، أن أداء سوق السيارات يشهد تحركا لأسباب تتعلق بثبات أسعار التعريفة الجمركية والعملات اﻷجنبية، مقارنة بالفترات السابقة التى شهدت تذبذبات عنيفة، انعكست على عمليات استيراد وبيع السيارات، متوقعا أن تواصل المبيعات ارتفاعا نهاية العام.

أشار إلى أن حجم مبيعات بريليانس شهدت ارتفاعا بفضل زيادة الحصة الاستيرادية من طرازات v3 وv5، وزيادة الطلب على السيارات من جانب المستهلكين خلال الفترة الماضية، مبينًا أن شركته بصدد استيراد شحنة جديدة من سيارات العلامة الصينية خلال الشهر المقبل.

يذكر أن شركة بريليانس البافارية تمكنت من بيع 202 سيارة، موزعة بواقع 195 وحدة من طراز «v3» وبإجمالى 6 مركبات من «v5»، وسيارة واحدة من «FSV»؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تنتمى بريليانس « V6» لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات «suv»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سباعى السرعات، أوتوماتيك، سعة 1500 سى سى، ليعطى قوة قدرها 150 حصانا.

أما عن أدائها على الساحة العالمية – تمكنت من بيع ما يقر من 8 آلاف و356 سيارة خلال 4 أشهر اﻷولى من العام الحالي.