البافارية تطرح الفئة الخامسة من BMW المجمعة محلياً

شريف عيسىكشف فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء سيارات BMW وMINI فى مصر، عن طرح الفئة الخامسة من BMWالجديدة كلياً، والمجمعة محلياً، خلال منتصف ابريل الجارى.قال الطوبجى فى تصريح لـ«المال»، إنه خلال مارس الماضى بدء مصنع البافارية لتجميع السيارات بالسادس من

شريف عيسى

كشف فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء سيارات BMW وMINI فى مصر، عن طرح الفئة الخامسة من BMWالجديدة كلياً، والمجمعة محلياً، خلال منتصف ابريل الجارى.

قال الطوبجى فى تصريح لـ«المال»، إنه خلال مارس الماضى بدء مصنع البافارية لتجميع السيارات بالسادس من أكتوبر نشاط وعمليات تجميع الفئة الخامسة الجديدة، بمكونات محلية تصل إلى %45، موضحاً أنه على مدار الشهر الماضى تم اختبار السيارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، والمعايير القياسية للسلامة والأمان والمطبقة لدى BMW العالمية.

تابع أن المجموعة البافارية تقدم الفئة الخامسة، هما 520I، و530I، بأجزاء محلية ممثلة فى وحدة التكييف، والظفائر الكهربية، والكراسى، ونظام العادم، وغيرها.

وتتمتع BMW 520I بكونها مدعزمة بمحرك رباعى الإسطوانات سعة 1998 سى سى، بقوة 184 حصانًا، فيما تتسم BMW 530I بأنها مزودة بمحرك مكون من 4 سلندرات، سعة 1998 سى سى، بقوة 252 حصانًا.

كُشف النقاب عن الجيل الجديد من الفئة الخامسة محلياً للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» الذى أقيم خلال منتصف سبتمبر من العام الماضى.