البافارية تستثمر 3 ملايين يورو فى خطوط BMW

شريف عيسىتخطط المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء «بى إم دابليو» و«مينى»، لضخ استثمارات تصل إلى 3 ملايين يورو فى مصنعها بالسادس من أكتوبر، تمهيداً لتجهيز خطوط الإنتاج لتجميع الجيل السابع من الفئة الخامسة، والفئة السابعة من العلامة الألمانية «BMW».قال محمد زكريا

شريف عيسى

تخطط المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء «بى إم دابليو» و«مينى»، لضخ استثمارات تصل إلى 3 ملايين يورو فى مصنعها بالسادس من أكتوبر، تمهيداً لتجهيز خطوط الإنتاج لتجميع الجيل السابع من الفئة الخامسة، والفئة السابعة من العلامة الألمانية «BMW».

قال محمد زكريا، مدير عام تصنيع «BMW» بالمجموعة البافارية، إن البافارية تجرى دراسات جدوى لتجميع الفئة الخامسة بمحركات ذات سعة لترية تبدأ من 2000 سى سى، بالإضافة إلى الفئة السابعة.

وأوضح زكريا، خلال جولة أجرتها «المال» بالمصنع لتفقد خطوط إنتاج سيارات بى إم دابليو، أنها تستوعب زيادة طرازات أخرى بخلاف المجمعة حالياً، فى ظل نسبة التشغيل التى تصل إلى %45 من الطاقة الإنتاجية الإجمالية، مشيرا إلى أن البافارية أوقفت بداية العام الحالى إنتاج الجيل السابق من الفئة الخامسة، بعد إنتاجه وبيعه على الساحة العالمية.

كان فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، قد كشف عن حصوله على موافقة الشركة الألمانية الأم لتجميع كل طرازات بى إم دابليو، على أن يتم تجميع الفئتين الخامسة والسابعة بحلول 2018.

وكشف زكريا عن استهداف المجموعة تصنيع 4500 سيارة خلال 2018، لافتا إلى نمو معدلات الإنتاج خلال العام الحالى بين 30 و%40 نتيجة تنوع الموديلات التى يتم تجميعها محلياً، بالإضافة إلى التسعير الملائم.

وتمثل المكونات المحلية بسيارات بى إم دابليو المجمعة فى مصر: التكييف والراديو والردياتير والضفائر الكهربائية والكراسى والأكس الأمامى والأكس الخلفى والشكمان، بالإضافة إلى خط الدهان.

وتقدر الاستثمارات الإجمالية للمجموعة البافارية بنحو 280 مليون دولار، تكلفة إنشاء المصنع التابع لها 50 مليون يورو، على مساحة 40 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية 10 آلاف سيارة سنوية، ويتولى إنتاج الفئة الثالثة، وX1، وX3، وX4، وX5، وX6.