البافارية تبدأ تجميع الجيل الثالث من BMW X3 نهاية أغسطس

شريف عيسى: قال يحيى عبد القدوس، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة البافارية للسيارات، وكلاء سيارات بى إم دابليوومينى، إن المجموعة قررت طرح طراز X2 رسمياً بحلول الأسبوع المقبل.ظهرت BMW X2 للمرة الأولى على الساحة العالمية كنسخة تجريبية، خلال فعاليات معرض باريس الدولى، الذى أقيمت فعالياته خلال نوفم



شريف عيسى:



قال يحيى عبد القدوس، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة البافارية للسيارات، وكلاء سيارات بى إم دابليوومينى، إن المجموعة قررت طرح طراز X2 رسمياً بحلول الأسبوع المقبل.

ظهرت BMW X2 للمرة الأولى على الساحة العالمية كنسخة تجريبية، خلال فعاليات معرض باريس الدولى، الذى أقيمت فعالياته خلال نوفمبر من 2016.

تنتمى X2 لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، التى صممت على قاعدة عجلات يبلغ طولها 4360 مم، وعرض 2098 مم، وارتفاع 1526 مم، ويبلغ وزن السيارة الإجمالى 1675 كجم.

يتوافر X2 الجديدة كليًا بحسب المعلومات المعلنة على الموقع الرسمى لبى إم دابليوعبر 3 خيارات من المحركات، وهم: sDrive20i، وxDrive20d، وxDrive25d، والمكون من 4 أسطوانات، سعة 2 لتر، بقوة 192 حصانًا، وعزم 400 نيوتن – متر.

أشار عبد القدوس لـ«المال»، إلى أن المجموعة بصدد وضع اللمسات النهائية بمصنعها بالسادس من أكتوبر، تمهيداً لبدء عمليات الإنتاج والتجميع للجيل الثالث الجديد كلياً من BMW X3 نهاية أغسطس الجارى، والمنتمية لفئة السيارات SUV متوسطة الحجم.

ظهر الجيل الأول من X3 على الساحة العالمية للمرة الأولى فى عام 2003، الذى استمر حتى 2010، أما الجيل الثانى أنتج فى الفترة من 2010 وحتى نهاية 2017، وتمكنت العلامة الألمانية العالمية من بيع ما يقرب من 1.5 مليون سيارة منها منذ طرحها حتى الآن.

أوضح أن نهاية الربع الثانى من العام تمكنت المجموعة البافارية من بدء نشاط التجميع للفئة السابعة، التى بدأت المجموعة فى تسليم العملاء الجدد منها منذ ما يقرب من شهر ونصف.

بسؤاله عن موعد طرح الجيل الثانى من BMW X4، توقع عبد القدوس أن يتم البدء فى توفيره للسوق المحلية، بحلول العام المقبل على أقصى تقدير.

كانت الشركة الألمانية العالمية قد أعلنت نهاية يونيو الماضى عن تقديمها الجيل الثانى من X4، مع العلم أن الجيل الأول، بلغت مبيعاته حول العام ما يزيد عن 200 ألف سيارة.

يذكر أن البافارية للسيارات أعلنت عن تقديم الجيل السابع الجديد كلياً من الفئة الخامسة والمجمعة محليًا رسمياً فى أبريل الماضى، تستهدف الوصول بمبيعاتها إلى ما يزيد عن ألف سيارة نهاية العام.

ويتولى مصنع البافارية تجميع الفئة الثالثة، والخامسة، والسابعة، كما يتولى عمليات إنتاج X1، وX4، وX5، وX6.

