البارودي: RMBV استثمرت بشكل مباشر في قطاعات صحية مثل معامل البرج‎‎

قالت ساميه البارودي، الشريك المؤسس بشركة RMBV للاستثمار المباشر، إن قطاع الخدمات الصحية يتسم بتحقيق معدلات نمو ضخمة، موضحة أن الشركة استثمرت في العديد من المشروعات الصحية، ومنها معامل البرج، كما بدأت بمشفى واحد ثم بلغ حجم محفظة استثماراتها حاليا ١١ مشفى ومركز طبي.

ومن جانبه أضاف عمرو بسيوني، الشريك المؤسس بمكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية، أن القطاع الصحي في مصر به العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أنه يحتاج وجود آليات تشريعية تسهم في تنظيمه وتعزيز فرص الاستثمار فيه، وذلك سيسهم في فتح شهية الاستثمار الأجنبي الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر بها العديد من المقومات الواعدة المؤهلة لتصدير خدماتها في قطاع تكنولوجيا الخدمات الصحية، لافتا إلى أنه ينبغي المضي قدمًا نحو استغلال تلك القدرات لتعزيز فرص نمو القطاع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقد اليوم تحت عنوان “الرعاية الصحية قطاع يزخم بالفرص والتحديات”.