البارودي: التكنولوجيا هي اللاعب الأكبر في تعزيز نمو القطاع الطبي‎‎

قالت سامية البارودي الشريك المؤسس لشركة RMBV للاستثمار المباشر ، إن الشركة اتجهت للعمل على الاتجاه لميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات التي تمتلكها، موضحة أن ذلك ساهم في إنشاء قاعدة بيانات للمرضى، يتواجد عليها التاريخ المرضي للحالات، بجانب تنظيم مواعيد الأدوية للمريض، مشيرة إلى أن عمليات التحول الرقمي لعبت دورا محوريا في تنظيم العملية الطبية بين المريض والطبيب.

وأضافت أن الشركة اتجهت لتطبيق منظومات التحول الرقمي على جميع المشافي الخاصة بها، سواء كانت صغيرة الحجم أو كبيرة، موضحة أن قواعد البيانات ساهمت في توفير العديد من التكاليف على القطاع الطبي في مصر.

وأضافت البارودي، أن النهوض بالقطاع الطبي مرهون بصياغة تشريعات واضحة تسهم في جذب الاستثمارات لقطاع الخدمات الطبية في مصر.

ورأت أن التكنولوجيا أصبحت اللاعب المحوري في تحقيق معدلات نمو في القطاع الطبي بمصر.

جاء ذلك خلال جلسة التكنولوجيا الصحية تعزز آفاق ومستقبل القطاع في مصر، خلال مؤتمر الرعاية الصحية قطاع يزخم بالفرص والتحديات.