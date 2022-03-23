الباذنجان يرتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-3-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الأربعاء 23-3-2022 وسجلت الطماطم 5 جنيهات ، والباذنجان الرومي 10جنيهات ،والباذنجان العروس 17جنيها بدلا من 15 ،والفلفل الرومي 14 جنيها، والخيار 10جنيهات ،البطاطس 5 جنيهات والبصل 4 جنيهات طبقا لعدد من تجار التجزئة في الاسواق .

أسعار الخضروات في سوق العبور

أكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجحت بين 50 جنيها إلي 110 جنيها، لوزن 22 كجم ،والبصل جنيهين، والخيار 6 جنيهات،والجزر 3 جنيهات ،والفلفل 14 جنيها، والليمون 12 جنيهات ، والبطاطس 3 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار الصوب 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 22 جنيها ، والفلفل الحامي أوميجا 20 جنيها ، والكوسة 12 جنيها،البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 14 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 17 جنيها ،والباذنجان الأبيض 20 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 15 جنيها للكيلو ، والليمون 16 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات ،والبطيخة 50 جنيها ، الموز 8 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 25 جنيها ، الافوكادو 30 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، والقشطة 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها ،الموز المستورد 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 20 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80جنيها،والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها ، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6 جنيهات.