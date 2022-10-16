الباذنجان يرتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 16-10-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأحد 16- 10- 2022 وقفز الباذنجان الابيض إلى 14 جنيها بدلا من 12 جنيها، أمس ،و البطاطس 12 جنيها ،الطماطم 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والخيار البلدي 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12جنيها والفلفل الحامي والجزر 10جنيهات ، بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 75 جنيها إلي 110 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ،والباذنجان 8 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 15 جنيها إلى 25 جنيها ،والباذنجان الأبيض 14 جنيها، والباذنجان الملون 14 جنيها، والباذنجان العروس 11 جنيها ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن البصل الاحمر 6 جنيهات،والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها،البطاطس 9 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الجوافة من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والرمان من 8 جنيهات إلى 10جنيهات ، والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه،والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه 17 جنيها ونصف ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 22 إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 60 جنيها،والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 5 و10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 30 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر المانجو الزبدة 20 جنيها ،والمانجو النعومي 20 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

وأكد التجار إلي أن سعر التين الابيض 15 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8إلي10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 8إلي 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .