الباخرة السياحية CLUB MED 2 تغادر ميناء بورسعيد السياحي إلى الإسكندرية

تغادر السفينة السياحية 2 CLUB MED ميناء بورسعيد السياحي التاسعة مساء اليوم متجهة إلى ميناء الإسكندرية.

وتعد السفينة واحدة من أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم والتي تجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا .

السفينة السياحية

كان ميناء بورسعيد السياحي قد شهد أداءً استثنائيا لحركة السياحة البحرية ونمو ملحوظ في استقبال السفن السياحية فقد استقبل صباح اليوم السفينة CLUB MED 2 القادمة من حوض البحر المتوسط وعلى متنها 300 راكب و 150طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.

وقام السائحون بجولات سياحية على عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد، فور وصولهم ميناء بورسعيد السياحي، حيث شملت الجولة زيارة المعديةوالمجمع الإسلامي وميدان الملك فؤاد وفيلات الهيئة وفيلا السادات وكنيسة مارجرجس.

كما حرصوا على التجول في شوارع المدينة الباسلة بالحنطور، وسط ترحاب كبير من أبناء محافظة بورسعيد.

وأشادوا بما لمسوه من رقي وحضارة وتقدم بمحافظة بورسعيد، ومعالمها الأثرية والتاريخية والسياحية والحضارية.