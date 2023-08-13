«الباتروس» تفتتح فندقين جديدين بسعة 1040 غرفة وجناحا أواخر العام الحالي

قال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق، إنه من المستهدف افتتاح فندق الباتروس لاجونا كلوب في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف أبو على في بيان صادر عن المجموعة، أن الفندق الجديد بسعة 200 غرفة، منوها بأن حجم الاستثمارات في المشروع يصل إلى 400 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المجموعة تستهدف افتتاح فندق آخر وهو الباتروس بورتو فينو بمرسى علم والذى تصل سعته إلى 840 غرفة وجناحا فندقيا.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يكون مشروعا سياحيا عالميا يضم 3 فنادق سبق أن استحوذت الباتروس عليها منذ 3 سنوات.

ومن الجدير بالذكر، أن المجموعة افتتحت 4 فنادق جديدة في عام 2022 وهى “الباتروس بلو سبا بالغردقة” بطاقة 318 غرفة وجناح والذي يعد أول منتجع صحي متكامل في المنطقة، و” الباتروس لاجونا فيستا” في شرم الشيخ بطاقة 549 غرفة وجناحا، ومنتجع “الباتروس رويال جراند شرم الشيخ ” بطاقة 353 غرفة وجناحا.

كما افتتحت أحدث المشروعات منذ عدة أشهر وهو “نيفر لاند سيتي” بالغردقة الذي يعد أكبر مدينة ألعاب مائية – ترفيهية في الشرق الأوسط مما يجعله من أكبر المشروعات الترفيهية في المقصد السياحي المصري، ويبلغ إجمالي طاقته الفندقية 1549 غرفة وجناحا، ويستوعب نحو 6 آلاف نزيل.

وتستهدف المجموعة الوصول بحجم طاقتها الفندقية إلى 17 ألف غرفة بحلول 2025، إذ تمتلك وتدير حاليًا نحو 26 فندقا في مصر و3 فنادق بالمغرب.