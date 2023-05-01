«الباتروس» تستهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الخليجية إلى مصر

قال محمد عيد سليمان، المدير الإقليمى للتسويق بمجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن المجموعة مشاركة فى فعاليات سوق السفر العربية والمقامة في دبى خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الهدف من المشاركة هو زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الخليجية ودول شمال أفريقيا والشرق الآوسط إلى منتجعات المجموعة فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

ولفت إلى أن السوق العربية يمثل أكثر من 30% من إجمالى الأعداد التى زارت مصر خلال العام الماضى.

وأشار سليمان إلى أهمية السوق العربى، مرجعا ذلك إلى أن متوسط انفاق السائح العربى خلال زيارته لمصر تصل إلى ٣ أضعاف ما ينفقه سائحي بعض الدول الأوروبية.

وتابع أن طول متوسط الإقامة بالنسبة للسائح العربى تترواح ما بين 7 إلى 10 ليال مقارنة ببعض دول أوروبا مما يزيد نسب الليالى الفندقية، كما أن نمط السياحة العربية ينتمى للسياحة العائلية.

ونوه بأن قرب المسافة بين الدول العربية ومصر يسهل قدوم السائح العربى في أي وقت طول العام دون الحاجة لإعداد الرحلة قبلها بوقت كبير وهو ما يجعل مصر دائما الوجهة السياحية المفضلة للسياح العرب وسائحي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.