«الباتروس» تستضيف 5 شركات سياحية من روسيا وألمانيا للترويج للسياحة الترفيهية بالغردقة

قال محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى بمجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، إنه من المقرر استضافة 5 شركات سياحية عالمية يمثلون أهم 5 أسواق مصدرة للحركة الوافدة لمدينة الغردقة، للترويج لنمط السياحة الترفيهية وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وأضاف عيد في تصريحات ل”المال”، أن الـ5 شركات يمثلون الأسواق الألمانية والروسية والكازاخستانية والأرمينية بالإضافة إلى السوق المولدوفي، وذلك على هامش افتتاح منتجع نيفر لاند “أكبر مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط” والمقرر غدًا الجمعه.

وتابع أن الشركات العالمية التى تستضيفها الباتروس هم All Tours والتي تعد من أهم الشركاء الألمان إذ التقي كامل أبو علي رئيس المجموعة مع ممثلي الشركة، كما سيتم استضافة شركة Fun & Sun وهي من كبري الشركات في ألمانيا ونستقطب من خلالهم أكبر حصة من حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر.

ولفت إلى أنه سيتم استضافة شركة Coral Travel الروسية التي تمتلك مكاتب عديدة في مختلف أنحاء العالم كما أنها قامت بتنظيم جولة تعريفية لنحو 140 شركة سياحة ألمانية خلال الأسبوع الماضي، ولكن الزيارة الحالية تستهدف السوق الروسية، متابعا كما سيتم استضافة شركة TEZ Tours.

وأشار عيد إلى أن الوفد يضم أيضا شركة Nefer Tours والتى تمثل الأسواق الكازاخستانية والأرمينية والمولدوفية ويعدون من أهم الأسواق الجديدة المستهدفة والتى بدأت في التوافد الملحوظ على الغردقة فضلا عن الإقبال الكبير من تلك الدول على شرم الشيخ.