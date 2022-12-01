الباتروس تستضيف ممثلى 140 من شركات السياحة والسفر الألمانية

استضافت مجموعة بيك الباتروس للفنادق، بمنطقة سهل حشيش، ممثلي 140 شركة سياحة وسفر ألمانية بالتعاون مع كبرى شركات السياحية العالمية”Starway Tourism Awards 2022 & Ferien Touristik” ومع شركة “إير كايرو” إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى.

وأعدت شركة السياحة المنظمة للحدث برنامجا وجولة تعريفية قاموا خلالها بزيارة أهم معالم الغردقة والقاهرة ومعالم مصر السياحية والتاريخية حيث زاروا منطقة الأهرامات والمتحف المصرى بميدان التحرير وذلك ترويجا للمنتج السياحي المصري فى السوق الألمانية التى تعد واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وبما يسهم فى زيادة الطيران من ألمانيا خلال الموسم الصيفى المقبل.

وقال رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جميعة مستثمرى البحر الأحمر، إن ألمانيا من أهم الأسواق المصدرة للسياحة للغردقة، متابعا إن هذه الجولة التعريفية تجعل الشركات السياحية تتعرف عن قرب على المنتج السياحى المصرى وتزيد من العلاقات الودية المميزة بين الشركات السياحية والمنتجعات فى البحر الأحمر مما يعود بالإيجاب على السياحة المصرية فى السنوات المقبلة.

وقد أعرب ممثلو شركات السياحة والسفر الألمانية عن سعادتهم بزيارة الغردقة وسهل حشيش، كما أشادوا بالخدمات المقدمة.