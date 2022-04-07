قال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن المجموعة استحوذت على 5 فنادق كانت تتبع مجموعة بلبع السياحية، 3 فى شرم الشيخ، و2 فى مرسى علم، دون أن يفصح عن القيمة المالية للاستحواذ.

أبو على: نمتلك 3 آلاف غرفة فى شرم الشيخ بعد افتتاح فندق لاجونا فيستا

وأضاف «أبو على» لـ«المال»، أن فندق الباتروس لاجونا فيستا الذى تم افتتاحه أواخر الشهر الماضى، بسعة 549 غرفة وجناحًا، كان من ضمن الفنادق التى استحوذت عليها المجموعة، مشيرًا إلى أنه تم تجديده خلال مدة زمنية وصلت إلى عام كامل.

ولفت إلى أن الإيطاليين من أبرز الجنسيات الوافدة إلى هذا الفندق، إضافة إلى جنسيات أخرى، من بينها الألمانى، الكازاخستانى، والليتوانى وغيرها.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الغرف المملوكة للمجموعة حاليًا فى شرم الشيخ وصل إلى 3 آلاف موزعة على 7 فنادق.

ونوه «أبو على» بأن الهدف من افتتاح فنادق جديدة فى ظل الظروف الحالية واستمرار الأزمة «الروسية – الأوكرانية» هو رسالة طمأنة بأن مصر من أهم المقاصد السياحية العالمية، إضافة إلى التشجيع على الاستثمار.

وأكد أن السياحة المصرية تمرض ولا تموت، كما أن مدينة شرم الشيخ على أتم الاستعداد لاستقبال جميع السائحين من جنسيات العالم.

وعلى صعيد آخر، قال «أبو على»، إن تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية بمنتجع تابع للمجموعة فى شرم الشيخ يأتى بالتزامن مع استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، والمقرر عقده فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن محطة الباتروس رويال مودرن للطاقة الشمسية تصل قدرتها إلى 1000 كيلو وات، بإنتاج سنوى 2000 ميجاوات ساعة، أو 2 مليون كيلو وات ساعة سنويًا، متابعًا أنها ستوفر 1400 طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة، ونحو 3 ملايين جنيه سنويًا للمنتجع.