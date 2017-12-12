البابا يعود إلى القاهرة ويشكر من سانده في رحلة العلاج

حسين رجب شكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل من سانده خلال رحلته العلاجية الأخيرة بالنمسا. وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال تواضروس: "أفرح وأسر بعمل الله معي خلال فترة الألم والمرض والعملية الجراحية وأقدم خالص الشكر والتقدير لكل المصر

حسين رجب

شكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل من سانده خلال رحلته العلاجية الأخيرة بالنمسا.

وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال تواضروس: “أفرح وأسر بعمل الله معي خلال فترة الألم والمرض والعملية الجراحية وأقدم خالص الشكر والتقدير لكل المصريين وأهل وطني”.

وأضاف: “أشكر الأطباء والتمريض الذين قدموا فائق عنايتهم، ليعوض الرب الجميع بكامل صحة الجسد وملء سلام الروح، وأصلي من أجل المرضى والمتألمين والمتعبين ليكمل الله شفاءهم، دمتم في محبة ورعاية الله”.

وكان البابا وصل في وقت سابق اليوم مطار القاهرة الدولي منذ قليل قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا بعد انتهاء تدريبات العلاج الطبيعي التي أداها بإحدى المستشفيات المتخصصة هناك، في أعقاب العملية الجراحية التي أجريت له بالعمود الفقري في ألمانيا مؤخرًا على يد فريق طبي متخصص برئاسة البروفسير ميشيل ماير.

وفي 28 نوفمبر الماضي، ذكر بيان للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية بولس حليم إن البابا تماثل للشفاء من الآلام المبرحة بعد الجراحة الميكروسكوبية التي تمت بالعمود الفقرى.

وعانى البابا تواضروس طيلة السنوات الأخيرة من ألم شديد في الظهر، وقام بزيارات خارجية عديدة للعلاج.



