البابا يتفقد أعمال التجديد بالكاتدرائية قبيل قداس عيد القيامة

حسين رجب تفقد البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، أعمال التطوير والتجديدات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استعدادا لقداس عيد القيامةجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية القمص بولس حليم، عبر صفحته بـ"فيسبوك". ووفق البيان كان في استقبال البابا اللجنة المشرفة على الأ

حسين رجب

تفقد البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، أعمال التطوير والتجديدات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استعدادا لقداس عيد القيامة

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية القمص بولس حليم، عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

ووفق البيان كان في استقبال البابا اللجنة المشرفة على الأعمال وفريق العاملين من المهندسين و الفنييين الذين يقومون بالاعمال المتنوعة داخل الكاتدرائية.

وتأتي زيارة البابا التفقدية للكاتدرائية للاطمئنان على جاهزية الكاتدرائية لاحتضان قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت المقبل.

وتحتفل الكنيسة هذا العام بمرور 50 سنة على افتتاح الكاتدرائية في عهد القديس البابا كيرلس السادس البطريرك الـ ١١٦.

