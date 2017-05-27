البابا فرانسيس يعلن تضامنه مع مصر بعد حادث المنيا

قالت وزارة الخارجية، إن السفير حاتم سيف النصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، تلقى اتصالا من المكتب الخاص بالبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان أمس الجمعة، عقب وقوع حادث الاعتداء الإرهابي في المنيا، تم خلاله نقل رسالة تعزية من البابا فرانسيس إلى مصر قيادة وشعبا.

وتضمنت الرسالة :” خالص التعازي من قداسة البابا فرنسيس لأسر الشهداء، مع تأكيد صَلاته من أجل الجرحى ومن أجل أن يعزي الرب قلوب أهالي الشهداء، وأن يعطي لمصر القوة والنجاح في مواجهة الإرهاب الأسود؛ لإيقاف نزيف الدم والقضاء على هذا الفكر المتطرّف الخسيس وغير الإنساني الذي يحرك الإرهابيين فيقتلون الأبرياء العزل ويستبيحون دم الأطفال”.