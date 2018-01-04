البابا تواضروس: 2018 سيشهد 3 احتفالات هامة

حسين رجب قال البابا تواضروس الثاني إن عام 2018 سيشهد 3 احتفالات هامة جاء ذلك بحسب بيان صادر عن بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكوسية منذ قليل، عقب استقبال البابا وفدا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

حسين رجب

قال البابا تواضروس الثاني إن عام 2018 سيشهد 3 احتفالات هامة

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكوسية منذ قليل، عقب استقبال البابا وفدا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وأشار البابا تواضروس إلى أن عام 2018 سيشهد الاحتفال بثلاثة مناسبات مهمة أولها مرور مائة عام على تأسيس مدارس الأحد التي تأسست عام 1918 وثانيها مرور 50 سنة على ظهور العذراء في الزيتون ٢ أبريل ١٩٦٨ وثالثها مرور ٥٠ سنة على إنشاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي افتتحت عام ١٩٦٨ والدولة ساهمت في بنائها.

وعن كاتدرائية العاصمة الإدارية قال البابا تواضروس إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تأسيس كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية على مساحة ١٥ فدانا، وتم إنجاز ٤٠ % من المشروع، وكان العمل يجري على مدار ٢٤ ساعة”.

وأضاف “لكن ما يهمني هنا هو الرمزية التي وراء الأمر، وهي أن مصر الجديدة بعد ٣٠ يونيو فيها تجديد وتطوير في الحياة والملامح الجديدة “.