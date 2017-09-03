البابا تواضروس ينفي مطالبة أستراليا بقبول لجوء 20 أسرة مسيحية

طالب البابا الحكومة الأسترالية بدعم مصر اقتصاديا، في حوار مع صحيفة أسترالية حسين رجب نفي البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، مطالبة أستراليا بقبول لجوء 20 أسرة مسيحية. جاء ذلك في بيان للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نقل نص حوار صحفي م

طالب البابا الحكومة الأسترالية بدعم مصر اقتصاديا، في حوار مع صحيفة أسترالية

حسين رجب

نفي البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، مطالبة أستراليا بقبول لجوء 20 أسرة مسيحية.

جاء ذلك في بيان للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الذي نقل نص حوار صحفي مع البابا تواضروس الثاني لجريدة ‏AAP (Australian Associated Press reporter, وأجراه الصحفي ‏Tom Rabe.

وبحسب البيان، سأل الصحفي البابا حول صحة طلبه من الحكومة الأسترالية استقبال لاجئين مصريين مسيحيين، ورد البابا بالنفي”.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أن “قرار الهجرة قرار شخصي ويرجع إلى الشخص نفسه، وأحواله المادية وظروفه الاجتماعية”.

وأضاف : “نجد أن المصريين المهاجرين لأستراليا حاليا يتزايد فيه عدد المسلمين عن المسيحيين، وهذا يؤكد أنه قرار شخصي”.

وطالب البابا تواضروس خلال الحوار من الحكومة الأسترالية بدعم الحكومة المصرية ضرورة في تحدياتها الاقتصادية لكي يتحسن الاقتصاد بما يعود على الشعب المصرى بحياة أفضل لأنه يستحق ذلك.

ووفق بيان سابق للكنيسة المصرية يوم الجمعة الماضي، أجرى البابا تواضروس مع إذاعة أسترالية تعرف باسم “ABC” حوارا، إذ سأله المحاور: “حوالي 20 أسرة قبطية طلبت اللجوء السياسي إلى أستراليا، لكن تم رفض هذه الحالات، وأعتقد أنه يتم حاليا النظر فيها مجددًا.. فماذا تطلب من الحكومة الأسترالية تجاه العائلات القبطية التي ترى أنه لا مفر لها سوى ترك مصر؟”.

وأجاب البابا : “في مصر هناك بعض المشاكل مشاكل إقتصادية وتعليميةوكما تعلم من حوالي 6 أو 7 سنين كان هناك ثورتين مما أثروا على الحياة اليومية المصرية مصر تعتبر بلد جريحة هناك بعض التأثيرات والضغوطات خصوصا في القري الصغيرة أي مساعدة من الحكومة الأسترالية يتم تقديرها”.

وسأله المحاور مرة ثانية ما هو الدور الملموس الحقيقي في رأيك الذي تستطيع أستراليا تقديمه ؟ فأجاب البابا: “أعتقد أنه حينما تعطي الحكومة الأسترالية الفرصة لهذه العائلات أن تعيش بها وبداية حياة جديدة سيكون من الشيء الجيد”، وفق بيان الكنيسة

وبدأ البابا تواضروس رحلة رعوية قبل أكثر من أسبوع تضم اليابان، وأستراليا.